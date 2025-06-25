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Как тренировки Тома Круза помогают ему оставаться готовым к трюкам в свои 60 лет

2:37
Спорт

По словам звезды "Миссии невыполнима" Тома Круза, он в свои 62 года может выполнять сложные трюки благодаря привычной, последовательной программе тренировок.

Том Круз
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Круз

Круз объяснил, что его подход к тренировкам позволяет ему продолжать вести образ жизни, который мужчины вдвое моложе его могли бы счесть "слишком экстремальным".

"Я работаю семь дней в неделю. Я живу на съемочных площадках и в монтажных, и это моя жизнь. Я только что закончил еще один фильм. У меня есть еще четыре фильма, которые мы готовим", — сказал он. "Я смотрю на тело как на машину… Мне нужно заботиться о нем".

Чтобы двигатель работал, Круз относится к своим тренировкам как к гигиене.

"Для меня это как чистка зубов. Нужно чистить зубы — мы все такие: "О Боже, неужели это действительно нужно?" Но это занимает всего минуту. Вот как мне приходится тренировать свое тело", — отметил актер.

Эта последовательность позволила Крузу продолжать заниматься тем, что он любит, и тем, чего требуют его фильмы. От пилотирования самолетов и вертолетов до дайвинга, парапланеризма и скоростного полета, его физические возможности не случайны.

"Я все время тренируюсь", — сказал он. "Я летаю на самолетах с фигурным пилотажем. Я летаю на самолетах. Я летаю на вертолетах. Я прыгаю с парашютом".

Это не просто показная хвастовство героя боевика — жизнь Круза часто зависит от этого. Звезда доказывает, что он может даже что-то такое расслабляющее, как дыхательная гимнастика, переносить в экстремальные условия — в "Миссия невыполнима: Расчет мертвых" он, как известно, стоял на крыле самолета в полете.

"Ветер бьет так сильно, что вы не можете дышать", — сказал он. "Мне даже пришлось выяснить, как дышать на крыле".

В отличие от других голливудских актеров, способность Круза выполнять смертельно опасные трюки — и выглядеть при этом накачанным — не является результатом тренировочного лагеря в последнюю минуту или жесткой диеты. Это результат постоянных ежедневных усилий на протяжении всей жизни. 

Хотя Круз ничего не рассказал о том, на какие именно тренировки он полагается, можно с уверенностью сказать, что сочетание экономящих время силовых тренировок на все тело — наряду с сердечно-сосудистой подготовкой — это то, что заставляет его работать на полную мощность.

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise; полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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