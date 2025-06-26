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Нервы на пределе! 3 лучших позы из йоги для снятия стресса

2:24
Спорт

Йога уже давно рекламируется как одно из лучших средств от стресса, и это правда. Из многих преимуществ, которые может предложить практика йоги, снижение стресса действительно является одним из них.

Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка медитирует после тренировки в спортзале

Выполнение всего одной позы в течение минуты или двух может помочь вашей системе выйти из ее стрессового режима "бей или беги" и сбросить часть этого психологического напряжения. Вот как это работает, и почему эта практика движения так полезна для управления стрессом.

Ниже приведены девять поз, которые помогут вам снять стресс и расслабиться. Выполните все из них за один сеанс или выберите одну или две позы, чтобы делать их по мере необходимости.

Поза палки (Ястикасана)

Лягте лицом вверх на пол, вытяните ноги и поставьте ступни вместе. Вытяните руки над головой так, чтобы они лежали на полу, руки параллельны друг другу. Из этого положения вдохните и вытяните тело как можно дольше, вытягивая пальцы рук и ног, как будто пытаетесь дотянуться до чего-то на каждом конце себя. Удерживайте позу в течение пяти-десяти секунд, глубоко дыша. Расслабьтесь и повторите два-три раза.

Поза трупа (Шавасана)

Лягте на пол на спину. Ладони развернуты вверх. Расслабьте все тело от головы до пальцев ног. Держите позвоночник в нейтральном положении; при необходимости положите подушку под колени, чтобы уменьшить напряжение в пояснице. Теперь расслабьтесь. Оставайтесь в этой позе от 5 до 20 минут.

Наклон связанного угла с подкладкой (Супта Бадха Конасана)

Положите валик (можно также использовать несколько сложенных одеял или свернутое полотенце) вдоль коврика и лягте на валик/одеяла так, чтобы они поддерживали ваш позвоночник, шею и голову. Копчик и бедра должны быть не на валике, а лежать на полу. Соедините подошвы ног и широко разведите колени. (Для дополнительной поддержки положите блоки, подушки или свернутые полотенца под каждое бедро или колено.) Вытяните руки в стороны, ниже уровня плеч, ладонями вверх. Закройте глаза и оставайтесь в таком положении до пяти минут.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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