Даже пенсионер почувствует себя 20-летним: эти хитрости при ходьбе помогут стать уверенным и здоровым

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Большинство из нас не задумываются дважды о том, как мы ходим, но правильная осанка и то, как мы двигаем телом во время ходьбы, помогают предотвратить травмы и защитить здоровье суставов. Здесь физиотерапевты объясняют, как небольшие изменения в вашей осанке и шаге могут сделать ходьбу более легкой, безопасной и эффективной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Японка на фитнес-прогулке

Как проводник всех движений в вашем теле, ваш корпус соединяет верхнюю и нижнюю часть тела, одновременно поддерживая позвоночник.

"Ходьба с расслабленной средней частью делает передачу силы от нижней части тела к верхней неэффективной и может привести к ранней усталости при длительных прогулках", — говорит доктор Макдауэлл.

Если вы не задействуете корпус во время ходьбы, ваше тело начинает полагаться на другие мышцы, чтобы компенсировать провисание, например, поясницу, что в конечном итоге может вызвать воспаление или дискомфорт. Доктор Макдауэлл рекомендует простой совет.

"Подумайте о том, чтобы втянуть живот назад до нейтрального положения", — говорит она. "Мягкое оттягивание назад может помочь вам задействовать пресс".

Держите голову поднятой

Поднятие головы во время ходьбы помогает задействовать мышцы задней цепи шеи и средней части спины, которые поддерживают позвоночник и позволяют рукам естественно качаться.

"Если вы идете с опущенной головой или, что еще хуже, с руками, сцепленными за спиной, вы можете не заметить приближающееся препятствие, у вас могут возникнуть проблемы с равновесием и вы упадете", — говорит доктор Макдауэлл.

Она добавляет, что ходьба с прямой спиной также является разумным способом оставаться внимательным к окружающему миру. Во время ходьбы представляйте, что ваша голова тянется к облакам, это мгновенное напоминание о том, что нужно поднять голову.

Опустите лопатки вниз

Далее проверьте плечи. Положение плеч влияет на размах рук, что помогает вашему телу двигаться вперед.

"Если вы позволяете плечам подниматься к ушам, это приводит к перенапряжению трапециевидных мышц, что ограничивает размах рук и может даже повлиять на ваш ритм дыхания", — говорит доктор Макдауэлл.

Чтобы расслабить плечи во время ходьбы и предотвратить боль в шее и верхней части плеча, она предлагает подумать о том, чтобы опустить лопатки вниз к поясу, используя нижние трапециевидные мышцы.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

