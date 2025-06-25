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Не дайте мышцам сдуться: эти три продукта богаты белком больше чем куриная грудка

3:19
Спорт

Если вы едите мясо, трудно говорить о белке, не упомянув куриную грудку. Этот ингредиент содержит 25 граммов белка на порцию — что, по сравнению с другими источниками белка, трудно превзойти по весу.

Белковые продукты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белковые продукты

Но если вы хотите что-то изменить, знайте, что в некоторых продуктах больше белка, чем в куриной грудке, что позволяет разнообразить ваше питание, не жертвуя потреблением белка.

Если вам нужно освежить память, белок — это макроэлемент, то есть организм нуждается в нем в больших количествах.

В целом, среднестатистическому здоровому взрослому человеку необходимо 0,8 грамма белка на килограмм веса тела. Это составляет около 56 граммов белка в день для мужчин и около 46 граммов белка в день для женщин. Однако вы можете стремиться к более высокому потреблению белка, "если вы активны, хотите нарастить мышечную массу, восстанавливаетесь после болезни или травмы, беременны или кормите грудью, хотите похудеть или сделать свои блюда более сытными.

Итак, теперь, когда мы выяснили, насколько важен белок, и что куриная грудка — не единственный продукт с высоким содержанием белка, вот лучшие альтернативы куриной грудке, которые обеспечивают больше белка по весу, как указано диетологами.

Текстурированный растительный белок

Содержание белка: 44 грамма на порцию

Он производится из соевой муки, является превосходным источником белка. Он также содержит некоторое количество клетчатки, железа и калия, хотя точное распределение питательных веществ зависит от бренда. "Его можно использовать как веганскую альтернативу говядине или индюшачьему фаршу, поэтому вы можете найти его в рецептах домашних вегетарианских бургеров, фрикаделек или рагу", — отметила диетолог Паскуариелло.

Консервированный тунец

Содержание белка: 33 грамма на банку

Как отмечает Росалес, консервированный тунец альбакор — это надежный источник белка, в нем больше белка, чем в куриной грудке. Тунец также "содержит жирные кислоты омега-3, которые, как было показано, поддерживают здоровье мозга, глаз и сердца", — добавляет Росалес.

Консервированный тунец чаще всего готовят в качестве начинки для сэндвичей, но если вы ищете что-то необычное, попробуйте есть его с салатной зеленью или завернуть в водоросли, как предлагает Росалес. Другие идеи рецептов включают тартины с салатом из тунца, лапшу с тунцом и пироги с тунцом с ремуладом.

Тофу

Содержание белка: 30 граммов на две чашки

Тофу — это соевый творог, который обычно продается в блоках. Он обеспечивает щедрое количество белка и бесконечно универсален. "Это не только полноценный белок для наращивания и поддержания мышечной массы, но и недооцененный источник кальция", — говорит Росалес. А что самое лучшее? Вы можете заменить тофу любым белком в ваших любимых рецептах, отмечает она. Он очень вкусен в супе, салатных рулетах, салатах и жареном картофеле.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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