Alpecin-Deceuninck в шоке: гонщик Ризебек выбывает из гонки из-за нового правила

2:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Оскар Ризебек, представляющий команду Alpecin-Deceuninck, вошел в историю велоспорта как первый гонщик, отстраненный от соревнований по новому правилу Международного союза велосипедистов (UCI) о желтых карточках.

Фото: commons.wikimedia.org by TJBlackwell, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Соревнования по велогонкам

На прошлой неделе, во время бельгийского тура Baloise, 32-летний спортсмен получил две желтые карточки: на втором и пятом этапах. Оба нарушения были связаны с использованием тротуаров, дорожек или велосипедных путей, не предусмотренных для гонки.

Согласно правилам UCI, вступившим в силу в этом сезоне, гонщик, получивший две желтые карточки в одной гонке, дисквалифицируется на семь дней. Ризебек подтвердил, что он принял это решение и осознал свою ошибку, сообщает cyclingweekly.com.

Alpecin-Deceuninck заявила, что гонщик и команда уважают это решение. Запрет на участие Ризебека в гонках продлится до 30 июня, что исключает его участие в предстоящем национальном чемпионате Нидерландов.

"Я понимаю, что мое поведение было неправильным и опасным для других гонщиков. Я принимаю последствия своих действий и прошу прощения", — заявил Ризебек.

Система желтых карточек была впервые внедрена UCI в августе прошлого года на тестовый период. В этом году по этому правилу было выдано 158 карточек, которые получили гонщики, сотрудники команд, организаторы гонок и представители СМИ.

Если гонщик получает три желтые карточки в течение месяца, он дисквалифицируется на 14 дней, а за шесть карточек в течение года — на 30 дней.

Ризебек мог бы быть дисквалифицирован с Baloise Belgium Tour, если бы не упал во время второго нарушения. На пятом этапе он ехал по тротуару за четыре километра до финиша и столкнулся с гонщиком команды Ineos Grenadiers, после чего упал и сошел с трассы.

Alpecin-Deceuninck сообщила, что у Ризебека нет переломов, и он готов к участию в следующем крупном событии — Тур де Франс, который стартует 5 июля.

Уточнения

Велосипедный спорт или просто Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.





Классические велогонки — самые престижные однодневные профессиональные шоссейные велогонки в международном календаре.

