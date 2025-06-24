Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питомец кружится перед сном: не просто привычка, а древний инстинкт
Педофил арендовал Диснейленд для свадьбы с 9-летней девочкой из Украины
Как сделать бисквит воздушным: 4 ингредиента, которые изменят вашу выпечку навсегда
Microsoft уменьшила срок отката до Windows 11! Что нужно знать каждому пользователю
Из ресторана в океан: 110-летнего лобстера отпустили на волю в Нью-Йорке
Охотники против властей: вот чем обернулся отказ от убийства медведицы в Литве
Головная боль отступит за 5 секунд: удивительный способ без таблеток
Топ-6 причин, почему лук гниёт: узнайте, как исправить ситуацию
Данила Козловский возвращается на сцену после скандала: главная роль в новом спектакле

Alpecin-Deceuninck в шоке: гонщик Ризебек выбывает из гонки из-за нового правила

2:18
Спорт

Оскар Ризебек, представляющий команду Alpecin-Deceuninck, вошел в историю велоспорта как первый гонщик, отстраненный от соревнований по новому правилу Международного союза велосипедистов (UCI) о желтых карточках.

Соревнования по велогонкам
Фото: commons.wikimedia.org by TJBlackwell, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соревнования по велогонкам

На прошлой неделе, во время бельгийского тура Baloise, 32-летний спортсмен получил две желтые карточки: на втором и пятом этапах. Оба нарушения были связаны с использованием тротуаров, дорожек или велосипедных путей, не предусмотренных для гонки.

Согласно правилам UCI, вступившим в силу в этом сезоне, гонщик, получивший две желтые карточки в одной гонке, дисквалифицируется на семь дней. Ризебек подтвердил, что он принял это решение и осознал свою ошибку, сообщает cyclingweekly.com.

Alpecin-Deceuninck заявила, что гонщик и команда уважают это решение. Запрет на участие Ризебека в гонках продлится до 30 июня, что исключает его участие в предстоящем национальном чемпионате Нидерландов.

"Я понимаю, что мое поведение было неправильным и опасным для других гонщиков. Я принимаю последствия своих действий и прошу прощения", — заявил Ризебек.

Система желтых карточек была впервые внедрена UCI в августе прошлого года на тестовый период. В этом году по этому правилу было выдано 158 карточек, которые получили гонщики, сотрудники команд, организаторы гонок и представители СМИ.

Если гонщик получает три желтые карточки в течение месяца, он дисквалифицируется на 14 дней, а за шесть карточек в течение года — на 30 дней.

Ризебек мог бы быть дисквалифицирован с Baloise Belgium Tour, если бы не упал во время второго нарушения. На пятом этапе он ехал по тротуару за четыре километра до финиша и столкнулся с гонщиком команды Ineos Grenadiers, после чего упал и сошел с трассы.

Alpecin-Deceuninck сообщила, что у Ризебека нет переломов, и он готов к участию в следующем крупном событии — Тур де Франс, который стартует 5 июля.

Уточнения

Велосипедный спорт или просто Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.
 

Классические велогонки — самые престижные однодневные профессиональные шоссейные велогонки в международном календаре.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Домашние животные
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Педофил арендовал Диснейленд для свадьбы с 9-летней девочкой из Украины
Как сделать бисквит воздушным: 4 ингредиента, которые изменят вашу выпечку навсегда
Microsoft уменьшила срок отката до Windows 11! Что нужно знать каждому пользователю
Из ресторана в океан: 110-летнего лобстера отпустили на волю в Нью-Йорке
Охотники против властей: вот чем обернулся отказ от убийства медведицы в Литве
Головная боль отступит за 5 секунд: удивительный способ без таблеток
Топ-6 причин, почему лук гниёт: узнайте, как исправить ситуацию
Данила Козловский возвращается на сцену после скандала: главная роль в новом спектакле
Молчаливые титаны попытались заговорить — с помощью пузырей
Почему социальная сфера станет новой целью экономики России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.