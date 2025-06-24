Льюис Хэмилтон на грани завершения карьеры: что решит его судьбу в 2026 году

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

По словам Хуана Пабло Монтойи, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон может завершить карьеру в Формуле-1, если не улучшит свои результаты в Ferrari в 2026 году. Текущие выступления Льюиса Хэмилтона в команде не оправдывают ожиданий, и он часто уступает своему напарнику Шарлю Леклеру.

Фото: flickr.com by Stuart Seeger from College Station, Texas, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Автогонки

Монтойя предполагает, что если в 2026 году Формула-1 внесёт значительные изменения в правила, а Хэмилтон не сможет достичь прогресса, он может задуматься о завершении карьеры.

Способен ли Хэмилтон достичь финиша?

Переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari не оправдал ожиданий, так как он часто уступает своему партнёру по команде.

Хуан Пабло Монтойя считает, что Хэмилтон стремится доказать свою состоятельность, но если 2026 год окажется неудачным, он может завершить карьеру.

"Я думаю, что Хэмилтон сейчас как никогда жаждет доказать всем, что они ошибаются. Но если 2026 год сложится для него неудачно, он может сказать: "С меня хватит", — сказал колумбийский гонщик в интервью Casino Hawks.

Сейчас он оказывает значительное давление на команду, и Монтойя призывает инженеров работать более эффективно.

Уточнения

Сэр Лью́ис Карл Дэ́видсон Хэ́милтон MBE (англ. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, род. 7 января 1985, Стивенидж, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — британский автогонщик команды «Феррари», семикратный чемпион мира.



