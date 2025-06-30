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Подтягивания прокачивают спину: секреты эффективной тренировки для красивой осанки

2:43
Спорт

Подтягивания — это одно из самых эффективных упражнений для тренировки верхней части тела. Они активируют множество мышц, включая спину, грудные, плечи, бицепсы, трицепсы, предплечья, а также мышцы кора, ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия. Основные рабочие мышцы — это спинальные мышцы, такие как широчайшие, ромбовидные, трапециевидные, а также бицепсы и предплечья. В меньшей степени задействуются грудные и трицепсы. Для выполнения подтягиваний необходимо поддерживать стабильное положение тела, что требует работы мышц кора и нижней части тела.

Девушки выполняют упражнение подтягивание
Фото: flickr.com by Official Navy Page, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушки выполняют упражнение подтягивание

Как подтягивания влияют на мышцы

Подтягивания развивают силу и выносливость верхней части тела. Они способствуют улучшению осанки, координации и баланса между задействованными мышечными группами. При правильном выполнении подтягиваний укрепляются мышцы спины (широчайшие, ромбовидные, средняя и нижняя части трапециевидной мышцы, большая круглая), рук (бицепсы, предплечья, длинная головка трицепса), плеч (задние дельтовидные мышцы) и кистей (разгибатели и сгибатели).

Влияние хвата на активируемые мышцы

Тип хвата в подтягиваниях влияет на активируемые мышцы. При традиционном подтягивании с пронированным хватом (ладони наружу) активируются мышцы спины и кора, особенно широчайшие и ромбовидные. В отличие от подтягиваний, при которых используется супинированный хват (ладони внутрь), активируются грудные и бицепсы в большей степени.

Рекомендации для начинающих

Если подтягивания пока даются тяжело, можно начать с альтернативных упражнений, которые развивают те же мышечные группы — широчайшие, бицепсы, дельтовидные, ромбовидные и мышцы кора. Такие упражнения включают мертвые жуки, удержания в положении "пустое тело", сгибания бицепсов, обратные махи, подъемы рук в форме Y, боковые подъемы и тяги к лицу. Важно тренировать как основные, так и поддерживающие мышцы подтягиваний, чтобы укрепить спину и руки.

Подтягивания — это мощное упражнение, которое развивает множество мышц верхней части тела. Они укрепляют спину, плечи, руки и мышцы кора, улучшая общую физическую форму. Начав с альтернативных упражнений и постепенно увеличивая нагрузку, можно достичь успеха в освоении подтягиваний.

Уточнения

Подтягивания - базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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