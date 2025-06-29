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Присед покоряет мышцы: секреты правильной техники для мощной и красивой фигуры

1:55
Спорт

Два классических упражнения — присед и мёртвая тяга — активно работают на ягодицы. Какое из них эффективнее, и стоит ли выбирать?

Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка медитирует после тренировки в спортзале

Чем отличаются движение и нагрузка

Мёртвая тяга — это упражнение на бедра и ягодицы. В нём ключевую роль играет разгибание через таз, задействуется также задняя поверхность бедра и спина.

Присед — это колено-доминантное движение. Оно прорабатывает квадрицепсы и ягодицы, особенно при глубоком выполнении.

Кто выиграет в гонке за ягодицы

Мёртвая тяга чуть опережает присед по активации ягодиц благодаря большему углу сгибания и усилию при разгибании таза. Но оба упражнения отлично укрепляют ягодицы и увеличивают силу нижней части тела.

Плюсы и минусы для каждого

Присед безопаснее для новичков и реабилитационных целей, так как проще держать спину ровной. Мёртвая тяга позволяет поднять больший вес и активировать больше мышц, но требует аккуратности с техникой, особенно при проблемах со спиной.

Что рекомендуют

  • Начните с приседов, если вы новичок или у вас есть проблемы со спиной;

  • Чтобы максимально прокачать ягодицы и заднюю цепь, фокусируйтесь на традиционной или трап-становой тяге;

  • Оптимальный подход — сочетать оба упражнения и включать ягодичные мосты, чтобы нагрузка шла эффективно и сбалансированно.

Мёртвая тяга и присед — отличные союзники в прокачке ягодиц. Первая через бедро "охватывает" заднюю цепь и позволяет работать с большими весами, а вторая — надёжный фундамент, которого хватит даже при травмах спины. Идеальный вариант — комбинировать оба упражнения наряду с мостами для мощных и красивых ягодиц. Регулярность и техника — вот ключ к успеху.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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