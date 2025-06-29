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Пресс из стали за 15 минут: короткий, но мощный комплекс для рельефа без лишней нагрузки

2:37
Спорт

Не каждый день удаётся выкроить час на спортзал. Но если есть хотя бы 15 минут — вы уже можете дать мышцам кора отличную нагрузку и почувствовать прогресс.

Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж

Зачем вообще тренировать кор

Мышцы корпуса — это не только "кубики". Это:

  • прямая мышца живота;

  • косые мышцы;

  • мышцы поясницы;

  • ягодицы.

Они стабилизируют тело при каждом движении: ходьбе, беге, наклоне, переносе тяжестей. Чем крепче кор, тем увереннее вы держите осанку и защищаете спину от перегрузки.

Четыре ключевых типа упражнений

Чтобы развить корпус комплексно, важно задействовать разные движения:

  • Брейсинг - упражнения на статическое удержание (планка, hollow hold);

  • Ротация - упражнения с поворотами корпуса (Russian twist, woodchop);

  • Антиротация - движения, в которых вы сопротивляетесь повороту (например, plank reach);

  • Сгибание позвоночника - обычные и обратные скручивания.

15 минут — и вы чувствуете каждую мышцу

Комплекс делится на три упражнения, которые выполняются по схеме:

Для первых двух:

  • 45 секунд работы;

  • 15 секунд отдыха;

  • два круга.

Между блоками:

  • 1 минута отдыха.

Финал — на убывание повторений.

1. Mountain Climbers (2 подхода)

Динамика, пульс, всё тело в движении. Задействуются мышцы кора, ног и плеч.

2. 3‑Step Core Getup (по 2 подхода на каждую сторону)

Развитие баланса, антиротации и контроля корпуса в нестабильных положениях.

3. Hollow Rock — Superman

Выполняется по убывающей схеме: 5 Hollow Rocks + 5 Superman, затем 4+4 и так до 1. Упражнения активируют нижний пресс и поясничную зону.

Что делает этот комплекс особенным

  • Используется счёт по времени, а не по повторениям — это мотивирует выкладываться;

  • Все ключевые направления тренировки кора задействованы;

  • Упражнения не требуют оборудования — можно делать дома, в зале, в отпуске.

15 минут в день могут изменить многое: улучшить осанку, снизить риск травм и укрепить ключевые мышцы. Этот комплекс удобен тем, что не требует оборудования и подойдёт даже в самый загруженный день. Он активирует все участки корпуса и делает тренировку действительно эффективной. Если выполнять её регулярно, результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Мышцы кора - комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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