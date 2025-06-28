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Модифицированные отжимания: простой способ прокачать грудь и трицепс без зала

3:01
Спорт

Хотите освоить отжимание, но пока не хватает силы? С помощью лёгких модификаций вы сможете постепенно укрепить мышцы и отточить технику, не перегружая себя.

Девушка выполняет отжимания
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет отжимания

Как упростить отжимания

Существует два основных способа: отжимания с колен или отжимания со слегка приподнятыми руками. Оба помогают снизить нагрузку на верхнюю часть тела, сохраняя правильную форму

  • От колен: вы на полу, но с колен — нагрузка уменьшается, и вы знакомитесь с движением.

  • От приподнятых рук: ставите руки на платформу (стул, скамья, стенка), тело остаётся на носках — нагрузка всё ещё облегчается, но сохраняется положение "планка" .

В чём польза этих вариаций

  • Задействуются все те же мышцы: грудные, плечи, трицепс, корпус — просто нагрузка меньше .

  • Повышают стабильность корпуса и учат правильной технике - особенно важно при перепадах нагрузки

  • Подходят для реальной жизни: помогают носить тяжести, сажать ребёнка или поднимать пакеты .

Последовательность прогресса

  1. Начните с отжиманий со стенки, чтобы освоить технику.

  2. Перейдите к отжиманиям со стула или низкой платформы - нагрузка немного возрастает.

  3. От колен на полу - усложнение и вовлечение корпуса.

  4. Попробуйте отжимания с рук на полу - цель, к которой нужно стремиться

Постепенно уменьшайте высоту поверхности или переходите на колени, пока не дойдёте до классического варианта.

3 варианта отжиманий для начала

  1. Отжимания с рук на стуле
    Руки на стуле, корпус — в планке, ягодицы и пресс напряжены. Сгибайте локти, опускайте грудь к поверхности и выжимайтесь обратно
  2. Отжимания с рук на низкой платформе
    Руки на низкой скамье или коробке — чуть сложнее, так как нагрузка выше .
  3. Отжимания с колен
    Корпус сохраняется в ровной линии, колени на полу. Это лёгкая, но эффективная ступень перед полной версией .

Как это помогает перейти к классике

По словам тренеров, такие модификации дают:

  • Контролируемую нагрузку - вы укрепляете нужные мышцы без перегрузки .

  • Развиваете мышечную память - мозг учится совершать правильное движение

  • Сохраняете корпус в правильной планке - учитесь держать пресс и ягодицы вовлечёнными .

Дополнительно укрепляйте мышцы

Чтобы быстрее переходить к полным отжиманиям, добавляйте:

  • Жимы лёжа или разводку гантелей

  • Упражнения для трицепсов (разгибания)

  • Планки — особенно боковые и передние вариации

Облегчённые варианты отжиманий помогают развить силу и технику без риска перегрузки. Они активируют те же мышцы, что и классические, но в щадящем режиме. Постепенное усложнение — от стены к полу — даёт устойчивый прогресс. Такой подход особенно полезен новичкам и тем, кто восстанавливается после травм.

Уточнения

Отжима́ния - базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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