Лёгкий способ подготовиться к пляжному сезону: вы станете центром внимания

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Лето уже началось, и если вы чувствуете, что не успели привести себя в форму к пляжному сезону — ещё не поздно.

Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

Фитнес-тренер Зак Джордж в интервью для издания Men Today поделился простыми, но действенными принципами, которые помогут улучшить физическую форму уже за несколько недель. Его подход — без изнуряющих диет и сложных программ. Главное — последовательность и разумная нагрузка.

Первое, на что обращает внимание эксперт — питание. По словам Джорджа, многие тратят время на подсчет калорий, забывая о главном — о качестве еды. Он рекомендует фокусироваться на составе рациона: достаточное количество белка, полезные жиры и клетчатка из овощей и цельнозерновых продуктов. Это помогает дольше сохранять сытость и поддерживать энергию в течение дня.

Даже самая продуманная программа тренировок не будет работать без полноценного восстановления. Джордж подчеркивает, что сон — важнейший элемент. Недосып снижает мотивацию, влияет на обмен веществ и мешает прогрессу. Оптимум — не менее 7 часов в сутки.

Физическая активность — ключевой элемент. Но Джордж рекомендует не перегружать себя с первого дня. "Начните с простого круга упражнений и увеличивайте нагрузку постепенно", — советует он.

Пример базовой тренировки:

8-10 отжиманий 8-10 упражнений на пресс 8-10 приседаний планка 10-15 секунд 10 берпи

Повторите круг 3 раза. Со временем можно увеличивать количество повторений или добавлять дополнительный инвентарь — гантели, утяжелители или эспандеры. Также важно повышать общую интенсивность: меньше отдыхать между подходами, чередовать кардио и силовую работу.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

