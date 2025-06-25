Двойной трансферный удар Ювентуса по Реалу: как ответит Хаби Алонсо?

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"Ювентус" готовится к следующему сезону с амбициозными планами и нацелен на двойной трансферный удар по мадридскому "Реалу". Новый тренер "галактикос" Хаби Алонсо активно формирует команду, и его мнение сейчас играет ключевую роль в судьбе потенциальных переходов.

Фото: flickr.com by uggboy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стадион Реала

Команда Игоря Тудора медленно набирает форму, но выступление на Клубном чемпионате мира внушает оптимизм. Несмотря на это, впереди ожидается серьезное испытание — матч с манчестерским "Сити" Пепа Гвардиолы. Тудор уже заявил, что его команде необходимы как минимум три усиления — по одному в каждый отдел поля.

На этом фоне "Ювентус" всерьез заинтересован в игроках "Реала": в частности, в восходящей звезде Арде Гюлере и левом защитнике Фране Гарсии. Однако ситуация с каждым из них складывается по-разному.

Фран Гарсия, который не входит в планы Хаби Алонсо, рассматривается как потенциальное усиление левой линии "Юве". В случае с Ардой Гюлером ситуация сложнее: несмотря на трудности с игровым временем в "Реале", Хаби Алонсо намерен сделать его центральным элементом команды и не планирует отдавать в аренду или продавать.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века.

