Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После скандалов и суда с Джонни Деппом: Эмбер Хёрд возвращается в профессию
Чистый матрас — залог здоровья: как избавиться от пылевых клещей с помощью дешёвого средства, которое у вас точно есть
Доктор Мясников предупредил: часть россиян не доживёт до старости — названа причина
Комфорт или компрессия: этот модный выбор в самолёте может обернуться неприятным диагнозом
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Когда характер важнее окраса — но всё равно идеально в серо-белом
Смерть из-за дневного сна: вот почему такой отдых оказался опасным
Заправка без участия водителя: риски, о которых вы не думали, передавая шланг другому
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи

Двойной трансферный удар Ювентуса по Реалу: как ответит Хаби Алонсо?

1:17
Спорт

"Ювентус" готовится к следующему сезону с амбициозными планами и нацелен на двойной трансферный удар по мадридскому "Реалу". Новый тренер "галактикос" Хаби Алонсо активно формирует команду, и его мнение сейчас играет ключевую роль в судьбе потенциальных переходов.

Стадион Реала
Фото: flickr.com by uggboy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стадион Реала

Команда Игоря Тудора медленно набирает форму, но выступление на Клубном чемпионате мира внушает оптимизм. Несмотря на это, впереди ожидается серьезное испытание — матч с манчестерским "Сити" Пепа Гвардиолы. Тудор уже заявил, что его команде необходимы как минимум три усиления — по одному в каждый отдел поля.

На этом фоне "Ювентус" всерьез заинтересован в игроках "Реала": в частности, в восходящей звезде Арде Гюлере и левом защитнике Фране Гарсии. Однако ситуация с каждым из них складывается по-разному.

Фран Гарсия, который не входит в планы Хаби Алонсо, рассматривается как потенциальное усиление левой линии "Юве". В случае с Ардой Гюлером ситуация сложнее: несмотря на трудности с игровым временем в "Реале", Хаби Алонсо намерен сделать его центральным элементом команды и не планирует отдавать в аренду или продавать.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Домашние животные
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать Аудио 
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Авто
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Последние материалы
После скандалов и суда с Джонни Деппом: Эмбер Хёрд возвращается в профессию
Чистый матрас — залог здоровья: как избавиться от пылевых клещей с помощью дешёвого средства, которое у вас точно есть
Доктор Мясников предупредил: часть россиян не доживёт до старости — названа причина
Комфорт или компрессия: этот модный выбор в самолёте может обернуться неприятным диагнозом
Двойной трансферный удар Ювентуса по Реалу: как ответит Хаби Алонсо?
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Когда характер важнее окраса — но всё равно идеально в серо-белом
Смерть из-за дневного сна: вот почему такой отдых оказался опасным
Заправка без участия водителя: риски, о которых вы не думали, передавая шланг другому
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.