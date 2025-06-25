Драма в концовке: Месси наказан за упущенное преимущество матчем с ненавистным клубом

Несмотря на то, что "Интер Майами" лидировал с разницей в два гола на 80-й минуте, "Палмейрас" сумел сравнять счёт. Это означает, что Лионель Месси и его команда встретятся с "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.
После того, как "Порту" и "Аль-Ахли" сыграли вничью в последнем туре группы А, "Интер Майами" и "Палмейрас" вышли на матч с пониманием, что победа откроет им путь дальше.
Долго казалось, что американская команда удержит победу. С голами Тадео Альенде и Луиса Суареса "Интер" вёл 2:0 до 80-й минуты, но Паулиньо и Маурисио быстро сравняли счёт. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей "Палмейрас" занял первое место в группе.
Это поставило "Интер" в сложное положение — теперь они встретятся с мощным "Пари Сен-Жермен", который только что выиграл требл и Лигу чемпионов.
Для Месси эта встреча станет особенной — ведь именно в ПСЖ он играл не лучшим образом. Аргентинец явно был разочарован в своём прошлом клубе, где звёзды не могли ужиться вместе.
Таким образом, упущенное преимущество стоит "Интеру" встречи с бывшим клубом Месси — где его ждёт непростая проверка.
Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, олимпийский чемпион. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и шестикратный — «Золотой бутсы». Считается одним из лучших футболистов всех времён.
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