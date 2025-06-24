Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Буланова установила рекорд, который удивит всех любителей музыки
В жару руль может обжечь: но есть способ этого избежать
Локти шершавые, жизнь — тоже: сигнал, который лучше услышать вовремя
Экономический кризис на пороге? Какой актив спасёт ваш капитал
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Наркозависимость позади: бывшая жена Паши Техника вынуждена защищать единственного сына
Собаки чувствуют это в человеке мгновенно — и решают, стоит ли к нему подходить
Первые шаги к лёгкости: как полюбить бег, если вы его всегда избегали — и почувствовать движение
Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку

Бегаешь — а вес стоит? Вот почему жир не уходит, несмотря на километры

2:43
Спорт

Бег — вроде бы логичный способ сбросить вес. Но что, если он не помогает? Ты стараешься, потеешь, считаешь километры — а вес как стоял, так и стоит.
Спойлер: бег — не панацея. И вот почему он может тормозить результат, а не приближать тебя к фигуре мечты.

Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Ты бегаешь слишком легко — и мало

Медленный бег — это приятно. Но если ты бегаешь дважды в неделю по 20 минут в парке, жир, скорее всего, не сдвинется.
Наш организм быстро адаптируется, и через пару недель "комфортный бег" перестаёт быть стрессом. А значит — и жиросжиганием.

Жир начинает активно сгорать только после 30 минут интенсивной нагрузки. Лучше — интервальный бег: 3 минуты быстро, 1 — медленно. Такой формат продолжает сжигать калории даже после тренировки.

Тебя предаёт аппетит

Пробежала? Захотелось поесть? Всё логично: глюкоза упала, организму нужен ресурс.
Но вот беда — часто руки тянутся не к полезной еде, а к "наградному" куску пиццы. Или тортику.

  • Решение: лёгкий перекус за 30 минут до пробежки (банан или йогурт) и чёткий ужин после: белок + клетчатка. И много воды — голод часто маскируется под жажду.

Организм привыкает — и тормозит результат

Первую неделю — супер: ты сбрасываешь воду, ловишь рельеф. Потом — стоп. Всё потому, что нагрузка стала привычной. Мышцы начали экономить силы, а метаболизм замедлился.

  • Что делать: менять темп, усложнять маршрут, добавлять круговые, плавание, вело, силовые. Чем разнообразнее нагрузки — тем дольше метаболизм в боевом режиме.

Есть и другие способы похудеть

Бег не всем по душе. И это хорошо. Он не единственный путь к минус 5 кг.

  • Быстрая ходьба: то же кардио, но без удара по коленям.
  • Интервальные тренировки: сжигают до 700 ккал.
  • Силовые: включают мышцы в работу и повышают метаболизм на сутки вперёд.

Главное — не бегать по инерции. А двигаться осознанно. Бег — это не волшебная кнопка. Он может стать союзником, но только если:

  • Ты бегаешь правильно (интервально, не меньше 40 минут).
  • Ешь с умом, а не из чувства награды.
  • Меняешь нагрузку, чтобы тело не заскучало.

Хочешь, чтобы пробежка работала на результат? Перестань бежать вслепую. Добавь стратегию — и жир сам не заметит, как сбежит от тебя.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Домашние животные
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий Аудио 
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Авто
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Россия извлекла уроки из ирано-израильской войны, которая продолжается Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Татьяна Буланова установила рекорд, который удивит всех любителей музыки
Локти шершавые, жизнь — тоже: сигнал, который лучше услышать вовремя
Экономический кризис на пороге? Какой актив спасёт ваш капитал
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Наркозависимость позади: бывшая жена Паши Техника вынуждена защищать единственного сына
Собаки чувствуют это в человеке мгновенно — и решают, стоит ли к нему подходить
Первые шаги к лёгкости: как полюбить бег, если вы его всегда избегали — и почувствовать движение
Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку
Ваш двигатель просит тишины и покоя: как помочь ему тратить меньше
Сувенир из отпуска — смертельный вирус: бешенство снова унесло жизнь туриста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.