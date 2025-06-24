Бегаешь — а вес стоит? Вот почему жир не уходит, несмотря на километры

Бег — вроде бы логичный способ сбросить вес. Но что, если он не помогает? Ты стараешься, потеешь, считаешь километры — а вес как стоял, так и стоит.
Спойлер: бег — не панацея. И вот почему он может тормозить результат, а не приближать тебя к фигуре мечты.
Медленный бег — это приятно. Но если ты бегаешь дважды в неделю по 20 минут в парке, жир, скорее всего, не сдвинется.
Наш организм быстро адаптируется, и через пару недель "комфортный бег" перестаёт быть стрессом. А значит — и жиросжиганием.
Жир начинает активно сгорать только после 30 минут интенсивной нагрузки. Лучше — интервальный бег: 3 минуты быстро, 1 — медленно. Такой формат продолжает сжигать калории даже после тренировки.
Пробежала? Захотелось поесть? Всё логично: глюкоза упала, организму нужен ресурс.
Но вот беда — часто руки тянутся не к полезной еде, а к "наградному" куску пиццы. Или тортику.
Первую неделю — супер: ты сбрасываешь воду, ловишь рельеф. Потом — стоп. Всё потому, что нагрузка стала привычной. Мышцы начали экономить силы, а метаболизм замедлился.
Бег не всем по душе. И это хорошо. Он не единственный путь к минус 5 кг.
Главное — не бегать по инерции. А двигаться осознанно. Бег — это не волшебная кнопка. Он может стать союзником, но только если:
Хочешь, чтобы пробежка работала на результат? Перестань бежать вслепую. Добавь стратегию — и жир сам не заметит, как сбежит от тебя.
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