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Спина выпрямляется — плечи расправляются: 5 тренировок, которые меняют осанку и самооценку

2:57
Спорт

Сутулость, усталость, боль в спине и шее — результат привычки сидеть сгорбившись. Но хорошая новость в том, что осанку можно прокачать не только на йоге, но и через другие форматы, которые мягко укрепляют корпус, расправляют плечи и возвращают телу тонус.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Забудьте про неудобные корсеты — вот 5 видов тренировок, которые помогут вам расправиться и почувствовать уверенность в каждом шаге.

Пилатес: глубокие мышцы и ровная спина

Пилатес работает с мышцами-стабилизаторами: пресс, тазовое дно, спина. Именно они "держат" позвоночник.
Плюс — мягкое дыхание и подвижность грудного отдела. Уже через пару недель ты почувствуешь, как спина "держится" сама по себе, а походка становится легче.

  • Подходит тем, кто чувствует зажатость в пояснице и шее, не любит прыжки и силовые перегрузки.

Плавание: вытяжение без нагрузки

Вода разгружает суставы и вытягивает позвоночник. Особенно хороши стили "кроль" и "на спине": они активизируют спину и плечи, раскрывают грудную клетку.
Через 2-3 тренировки появляется ощущение, будто тело расправилось, а напряжение в шее уходит.

  • Идеально для тех, кто много сидит и жалуется на "деревянную" спину.

Йога: плавное выравнивание и дыхание

Асаны работают на гибкость, выносливость и раскрытие грудной зоны. Осанка выстраивается за счёт баланса между напряжением и расслаблением, а не за счёт жёсткой силы. Дыхание, растяжка и равновесие делают тело более осознанным и гибким.

  • Отлично подойдёт офисным людям, страдающим от усталости и сутулости.

Барре: осанка через грацию

Это тренировка, вдохновлённая балетом, но без пуантов. Элегантные, но сложные движения прорабатывают корпус, ягодицы и бёдра. Уже после нескольких занятий появляется лёгкость в походке и ощущение "вытянутого" тела.

  • Формат для тех, кто хочет точеную фигуру без тяжёлых весов.

Гребля: сила и стабильность

Работает не только на плечевой пояс, но и укрепляет ромбовидные и стабилизирующие мышцы, отвечающие за ровную спину. Даже гребной тренажёр в зале даёт мощный антисутулочный эффект. Это и кардио, и сила, и баланс в одном.

  • Для тех, кто хочет драйва, результата и спину, как у лучшего стрелка из лука.

Осознанная спина — это стиль жизни

Осанка — это не только про здоровье, но и про то, как ты входишь в комнату. Прямая спина — это энергия, молодость и уверенность в себе.
Выбери формат по душе, занимайся регулярно — и тело отблагодарит тебя уже через пару недель.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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