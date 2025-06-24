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Уже через 3 дня появляется пресс: план сушки, который реально работает

2:59
Спорт

Впереди важное событие — фотосессия, свадьба подруги, отпуск — и хочется выглядеть не просто хорошо, а вау? Тогда тебе нужна мягкая сушка — семидневный план, который без фанатизма убирает отёки, делает тело визуально стройнее, а силуэт — чётче.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Это не про голодовку и тренировки по 3 часа. Это про разумный режим, грамотные акценты и работающие лайфхаки.

День 1: убираем соль, сахар и фастфуд

Начни с простого — убери мусор из рациона. Да, прощаться с кетчупом и соусами сложно. Но уже к следующему дню ты увидишь — минус 1-2 см в талии просто за счёт воды. Минимум соли, сахара и "магазинных" продуктов, максимум — белка, овощей и простой еды.

День 2: вода + лёгкое кардио натощак

Пей воду — по 30-35 мл на каждый кг веса. Резко заливаться не надо, просто держи стабильный режим. Утром — короткое кардио натощак: прогулка, бег, скакалка. Цель — разогнать лимфу, убрать отёки и запустить метаболизм.

День 3: силовая и белок — без жертв

Подключи упражнения с гантелями или своим весом. Не нужно изнурять себя, достаточно 30 минут. Белок — твой главный друг: 1,5 г на каждый кг веса. Углеводы к вечеру — до свидания.

День 4: сон решает всё

Не хватает сил? Агрессия? Хочется шоколадку и сериал? Значит, телу нужен сон, а не мотивация. Не трогай телефон за час до сна, открой окно и сделай мягкую растяжку. Это день без спорта.

День 5: микс кардио + силовая

Ускоряемся: круговая тренировка — идеальна. Меню: белки, зелень, немного полезных жиров. К пятому дню появляется первая "подсушенность" — кожа плотнее, мышцы собраннее. Селфи разрешено!

День 6: почти финал — урезаем воду

Сегодня — "сухой день". Пей на треть меньше, тренировки — легкие, без перегрузки. Организм в этот день отпускает лишнюю воду, и ты замечаешь, как "сходит мягкость" с лица и тела.

День 7: утренний углевод и минимум соли

Завтрак — немного углеводов: овсянка или рис. Вода — глотками. От соли — подальше. Мышцы визуально наполняются, кожа подтянута, тело "входит в кадр" идеально. Ты готова — к платью, свету, фото и самой себе в зеркале.

Не марафон — а старт

Сушка за неделю — это не безумие, а внимание к себе. Не диета, а настройка.
И главное: это может быть твоей первой ступенью к новому телу, если ты не забудешь — бережность к себе важнее цифр.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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