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Жир не тает сразу: вот сколько нужно двигаться, чтобы он начал уходить

2:02
Спорт

Похудение не обязано быть мучением. Не нужно сидеть на голодных диетах или изматывать себя в спортзале каждый день. Иногда всё, что нужно — это знать одно простое правило: сколько времени нужно тренироваться, чтобы тело наконец начало сжигать жир.

Эллиптические тренажёры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Эллиптические тренажёры

Почему тренировки — не просто бонус, а основа

Фитнес — это не просто способ подтянуть живот или "накачать ягодицы к лету". Физическая активность нужна, чтобы мышцы работали, обмен веществ ускорялся, а жиры действительно сгорали, а не просто "висели" в теле.

Даже если ты ешь правильно, но не двигаешься — сжигать жир эффективно будет сложно.

Сколько нужно заниматься, чтобы пошёл эффект

Фитнес-эксперты уверяют: жир начинает активно сгорать только через 20-25 минут после начала тренировки. Именно тогда мышцы уже прогреты, сердце разогналось, и организм включает режим сжигания "лишнего".

  • То есть, если ты тренируешься меньше 20 минут, это всё ещё польза, но не жиросжигание в чистом виде.
  • Оптимальное время — от 30 до 40 минут, даже если это не каждый день.

Что делать, если лень

Если мысли о тренировке вызывают стресс — начни с малого. Даже 10-15 минут HIIT (интервального тренинга) могут дать заряд энергии и запустить метаболизм. Но если хочешь стабильного, визуального результата, старайся добавлять кардио-финал: степпер, бег, ходьба в горку.

  • Так делают профи: сначала основная тренировка, потом — 10-15 минут лёгкого кардио. И всё - жир уходит быстрее.

Двигайся столько, чтобы тело поняло: ты серьёзно

Ты можешь заниматься 2-3 раза в неделю — но делай это с умом. Пусть тело включается не на десять минут, а на полноценные 30-40. Тогда организм поймёт, что пора не просто потеть, а сжигать жир, а не энергию от завтрака.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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