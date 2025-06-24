Больше не нужен фитнес-клуб: вот как привести себя в форму дома

Фитнес-тренер Денис Рябков уверен: для того чтобы подтянуть тело и почувствовать себя лучше, вовсе не обязательно покупать дорогой абонемент в спортзал. Всё, что вам нужно — это немного свободного пространства, две бутылки воды и желание заняться собой.
Особенно полезны такие тренировки тем, кто не может регулярно посещать фитнес-клуб, но хочет сохранить мышцы в тонусе.
Для прокачки ног он советует включить в программу обычные приседания и выпады назад — они отлично работают даже без дополнительного веса. Для рук и плеч можно использовать бутылки с водой, выполняя жим вверх, разведение в стороны или сгибание на бицепс.
Добавьте к этому отжимания от дивана или обратные отжимания от стула — и получите полноценную нагрузку на верхнюю часть тела.
А если вы хотите укрепить спину, выполняйте наклоны с тягой бутылок к поясу: немного согните колени, наклонитесь вперёд и тяните руки с бутылками вверх, сводя лопатки. Простое упражнение, а работает как в тренажёрке, пишет "Пятый канал".
Все эти движения легко выполнять дома: не нужно дорогостоящего оборудования, только бытовые предметы и немного настойчивости. Главное — регулярность. А тело отблагодарит вас уже через пару недель.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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