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Больше не нужен фитнес-клуб: вот как привести себя в форму дома

1:23
Спорт

Фитнес-тренер Денис Рябков уверен: для того чтобы подтянуть тело и почувствовать себя лучше, вовсе не обязательно покупать дорогой абонемент в спортзал. Всё, что вам нужно — это немного свободного пространства, две бутылки воды и желание заняться собой.

Простая тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Простая тренировка

Особенно полезны такие тренировки тем, кто не может регулярно посещать фитнес-клуб, но хочет сохранить мышцы в тонусе.

Для прокачки ног он советует включить в программу обычные приседания и выпады назад — они отлично работают даже без дополнительного веса. Для рук и плеч можно использовать бутылки с водой, выполняя жим вверх, разведение в стороны или сгибание на бицепс.

Добавьте к этому отжимания от дивана или обратные отжимания от стула — и получите полноценную нагрузку на верхнюю часть тела.

А если вы хотите укрепить спину, выполняйте наклоны с тягой бутылок к поясу: немного согните колени, наклонитесь вперёд и тяните руки с бутылками вверх, сводя лопатки. Простое упражнение, а работает как в тренажёрке, пишет "Пятый канал".

Все эти движения легко выполнять дома: не нужно дорогостоящего оборудования, только бытовые предметы и немного настойчивости. Главное — регулярность. А тело отблагодарит вас уже через пару недель.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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