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Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд

1:00
Спорт

Величайший футболист всех времен продолжает переписывать историю — Лионель Месси установил новый рекорд по числу матчей за сборную Аргентины.

Лионель Месси
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лионель Месси

С 2005 года он провёл уже 193 игры за национальную команду. И останавливаться не собирается.

На втором месте — тренер  клуба "Интер Майами" Хавьер Маскерано с 147 матчами, сыгранными в период с 2003 по 2018 год.

Третью строчку делят Анхель Ди Мария (2008-2024) и Хавьер Дзанетти (1994-2011) — у каждого по 145 игр. Замыкает пятерку защитник Николас Отаменди с 126 матчами с 2009 года.

Каждое имя в этом списке — часть живой футбольной легенды. Но вершина одна — и на ней Лионель Месси.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, олимпийский чемпион.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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