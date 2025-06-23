Как 15 минут ходьбы после приёма пищи предотвратят диабет и гипертонию — узнайте уже сейчас

2:36 Your browser does not support the audio element. Спорт

Формирование полезных привычек — ключ к поддержанию физической формы на протяжении всей жизни. Даже небольшие изменения в образе жизни могут существенно повлиять на здоровье. Например, прогулка после еды может стать эффективным способом улучшить самочувствие и снизить риск развития хронических заболеваний.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прогулка

Доктор Элрой Агиар, доцент кафедры физических упражнений в Университете Алабамы и специалист по ходьбе, рекомендует совершать короткую прогулку сразу после приёма пищи.

Исследование, опубликованное в International Journal of General Medicine, показало, что такая ходьба более эффективна для похудения, чем прогулки в другое время дня. Это связано с тем, что физическая активность помогает регулировать уровень глюкозы в крови, что особенно важно для людей с резистентностью к инсулину или преддиабетом.

Прогулка после еды способствует снижению уровня глюкозы в крови, так как во время физической активности глюкоза втягивается в клетки мышц, обеспечивая их энергией. Это помогает поддерживать более стабильный уровень сахара в крови и уменьшает нагрузку на поджелудочную железу. Кроме того, ходьба способствует снижению артериального давления, что также важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Агиар подчёркивает, что эти рекомендации полезны не только для людей с хроническими заболеваниями, но и для всех, кто стремится поддерживать здоровье. Регулярные физические нагрузки умеренной интенсивности, такие как быстрая ходьба, улучшают показатели холестерина, способствуют снижению веса и уменьшению окружности талии, что снижает риск развития метаболического синдрома, диабета и гипертонии.

Для достижения максимальной пользы от прогулки после еды рекомендуется поддерживать высокий каденс — частоту шагов (130 шагов в минуту и более). Это позволяет поддерживать умеренную интенсивность нагрузки, при которой человек чувствует лёгкую одышку или лёгкое потоотделение. Такой темп соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Национальной службы здравоохранения, которые рекомендуют не менее 150 минут физической активности в неделю.

Таким образом, 15-минутная прогулка после каждого основного приёма пищи может стать простым и эффективным способом улучшить здоровье и предотвратить развитие хронических заболеваний.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



