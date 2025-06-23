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Секрет здоровья: 10 000 шагов недостаточно — попробуйте метод, который в 10 раз эффективнее

2:39
Спорт

Ходьба — это доступный и эффективный способ поддержания здоровья. Однако, как показывает практика, не все знают, что существуют методы, которые приносят больше пользы, чем стандартные 10 000 шагов ежедневно.

Японка на фитнес-прогулке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Японка на фитнес-прогулке

Исследования показывают, что 8 000 шагов могут снизить риск преждевременной смерти, а новый метод ходьбы, предложенный фитнес-тренером Юджином Тео, обещает в 10 раз больше пользы. Этот метод занимает всего 30 минут в день и включает чередование медленного и быстрого темпа ходьбы.

Преимущества интервальной ходьбы

Интервальная, или японская ходьба была разработана в 2007 году. В ходе исследований учёные выяснили, что она приносит больше пользы, чем привычная ходьба в одном темпе. В эксперименте участвовали 60 мужчин и 186 женщин в возрасте 63 лет. Участники ходили либо в обычном темпе, либо по новой методике, сообщает independent.co.uk.

Результаты показали, что те, кто использовал интервальную ходьбу, улучшили свои показатели:

  • У них укрепились мышцы.
  • Повысилась выносливость.
  • Снизилось артериальное давление.

Пример использования метода

Чтобы попробовать новый метод, выполните следующие шаги пять раз подряд:

  1. Пройдите три минуты в медленном темпе.
  2. Затем три минуты в быстром темпе.

Такой подход не требует много времени, что делает его удобным для людей с плотным графиком.

Положительные стороны интервальной ходьбы

Интервальная ходьба — это эффективный способ улучшить физическую форму, не тратя много времени. Она может стать частью тренировочного плана, особенно для тех, кто испытывает нехватку свободного времени.

Ограничения метода

Несмотря на все преимущества, интервальная ходьба не заменяет полноценную физическую активность. Её лучше использовать в сочетании с другими видами тренировок. Также стоит учесть, что этот метод не предполагает остановок для отдыха, что может быть неудобно для некоторых людей.

Ходьба — это важный элемент здорового образа жизни. Даже небольшие ежедневные прогулки могут принести пользу. Однако для тех, кто хочет получить больше пользы за меньшее время, интервальная ходьба может стать отличным выбором. Попробуйте этот метод, если у вас есть возможность, и оцените его преимущества!

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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