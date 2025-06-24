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Олимпиада под вопросом: вот почему Халибёртон не дотянул до титула

1:46
Спорт

Финальная серия НБА между Indiana Pacers и Oklahoma City Thunder началась как равная битва, но в какой-то момент всё изменилось. Главная причина — серьёзная травма Тириза Халибёртона, плеймейкера "Индианы".

Баскетбол
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Баскетбол

Лидер, которого не хватило

Халибёртон получил повреждение в третьем матче серии. Тогда Pacers ещё вели — 2:1. Однако в оставшихся играх команда выглядела совершенно иначе. Без своего главного дирижёра атак "Индиана" проиграла трижды подряд — 2:4 в серии и упущенный титул.

Что пошло не так

Халибёртон всё же вышел на паркет в шестом матче. 

"Он очень хотел помочь, но мы знали: он не готов. Эта травма была слишком серьёзной. Мы поставили его в старт, чтобы дать импульс команде, но физически он был не готов", — по словам тренера Рика Карлайла.

Плеймейкер провёл на площадке 5 минут и был заменён. Вернуться он уже не смог.

Что за травма

По словам инсайдеров, речь идёт о рецидиве повреждения подколенного сухожилия, из-за которого Халибёртон уже пропускал матчи в сезоне. Его участие в Олимпиаде 2024 теперь под большим вопросом.

"Мы надеялись, что у него получится. Но всё-таки реабилитация шла с трудом", — отметил источник, близкий к игроку.

Доминирование OKC

Thunder не просто воспользовались отсутствием Халибёртона — они показали зрелую и мощную игру. Джейлен Уильямс, Джош Гидди и Шей Гилджес-Александер доминировали в атаке и доказали, что молодость — не помеха для чемпионства.

Уточнения

Тайри́з Ха́либертон (англ. Tyrese Haliburton; род. 29 февраля 2000, Ошкош, Висконсин) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду "Индиана Пэйсерс".

Национа́льная баскетбо́льная ассоциа́ция НБА (англ. National Basketball Association, NBA) — профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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