Самый дорогой лёд в Питере: зачем строили СКА-Арену, если СКА играть там не хочет

3:36 Your browser does not support the audio element. Спорт

60 миллиардов рублей. Самая большая хоккейная арена в мире. И… отказ от её использования спустя всего один сезон. Что пошло не так с громким проектом "СКА-Арены", задуманным как новый дом для главной хоккейной команды Санкт-Петербурга?

Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Матч по хоккею

Ответ кажется простым: "плохая транспортная доступность". Но это официально. На деле всё может быть куда прозаичнее — деньги, которых больше нет.

Начали за здравие: аншлаг на открытии и амбиции на максимум

Строительство "СКА-Арены" стартовало в 2020 году — прямо на месте снесённого СКК "Петербургский". Новый дворец должен был стать флагманом хоккея в стране: 21 500 зрителей, суперсовременное оснащение, масштаб, достойный финалов чемпионатов мира.

11 февраля 2024 года арена распахнула двери. Первый матч СКА собрал аншлаг. Казалось, началась новая эпоха.

Но что мы видим спустя полгода?

СКА возвращается в Ледовый. Потому что… дорого

На сезон 2025/26 армейцы снова переезжают в старый добрый "Ледовый дворец". Причины, которые озвучивают официально: удобство болельщикам и плохая транспортная доступность новой арены. Да, в "Ледовом" мест меньше — 12 300 против 21 500, но он стоит у метро "Проспект Большевиков", и билеты там продаются проще.

"Ледовый" удобнее для болельщиков, а новая арена — слишком затратна в обслуживании, даже при поддержке "Газпрома”, — отмечают источники.

Фактически же всё упирается в деньги. Новое руководство клуба, столкнувшись с урезанным бюджетом, просто не может себе позволить тянуть аренду, содержание и логистику на "СКА-Арене". Да и наполнять такой зал сейчас сложно.

Второй отъезд: сначала пожар, теперь — экономия

Это уже вторая попытка СКА обжиться на новом льду. Первый раз всё сорвал пожар. Второй — резкое снижение расходов. Болельщики в соцсетях не скрывают удивления и иронии:

"Зачем было строить самый большой ледовый дворец в мире, если команда в нём не играет?"

Учитывая, что проект был представлен как гордость города и точка притяжения для любителей хоккея, ситуация и правда выглядит странно. Арена стоила как космодром, но оказалась слишком "тяжёлой" даже для амбициозного СКА.

И что теперь — пустовать

Полной пустоты не будет — слишком лакомый кусок. Возможно, на арене будут проходить концерты, массовые шоу или международные соревнования. Ходят слухи, что её будут сдавать под коммерческие проекты, детские секции, турниры.

Но изначально всё ведь строилось ради хоккея, ради СКА. И теперь арена стоит как памятник тому, как легко грандиозный проект может стать дорогой и бесполезной игрушкой. Очень красивой, но неудобной и слишком затратной.

Всё-таки пшик

Когда задумывали проект — верили в полный зал, ревущих болельщиков, титулы и парады. А в итоге — возврат в старую арену, сокращение бюджета и неудобный символ нереализованных ожиданий.

Возможно, ещё не вечер, и "СКА-Арена" заиграет новыми красками на чемпионате мира. А пока — это самый дорогой лёд, на котором никто не хочет кататься, сообщают argumenti.ru.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.

