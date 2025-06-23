Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайное бракосочетание и Таиланд: Александр Устюгов и Аглая Шиловская сыграли свадьбу
Ошибка, которую почти все водители совершают перед парковкой в жару
4 признака скрытого обезвоживания, которые нельзя игнорировать — тело подаёт тревожные сигналы
Кипящая река и магнитный холм: 6 природных аномалий, от которых мурашки
Китай захватывает рынок Бразилии? Что скрывают миллиардные инвестиции
Тирамису с ягодами: воздушный десерт, который готовится без особых усилий
Анастасия Волочкова впервые рассказала о партнёрских родах с Игорем Вдовиным — как она превратила свою палату в эстетический рай
Внутри графена появилось нечто, что может изменить квантовую реальность
Картошка размером с кулак — это не везение, а эти маленькие огородные трюки: узнайте все секреты

Тренировки для тех, кто не любит кардио: без перегруза, но с результатом

3:57
Спорт

Вы не любите бег? Не выносите прыжков на месте? Восстанавливаетесь после травмы? Или просто ищете способ начать тренироваться без перегруза? Отличные новости: есть тренировки, которые не заставят ваши суставы страдать. При этом они укрепляют сердце, развивают выносливость и дают мышцам то, чего им давно не хватало.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

Даже Всемирная организация здравоохранения уверяет: главное — регулярность. А интенсивность можно наращивать со временем. Поэтому если вы новичок или просто не фанат кардио-марафонов, начните с малого — и двигайтесь в своём ритме.

"Если у вас остеопороз или артрит, активность — не враг, а лекарство", — объясняет персональный тренер Энди Галлардо.

Ниже — 6 отличных вариантов, с которых можно начать. Всё, что нужно, — немного свободного времени и удобная одежда.

Ходьба: просто, удобно, полезно

  • Ходьба — самая доступная тренировка. Вы можете идти в парке, по набережной, на дорожке или просто по лестнице. Хотите добавить интенсивности? Ускорьте шаг или выберите маршрут с подъёмами. Не нужен ни абонемент, ни тренер — только вы и дорога.

Плавание: полная разгрузка суставов

  • Плавание отлично развивает сердце, снимает напряжение и помогает расслабиться. Вода поддерживает тело, поэтому это идеальный вариант для тех, у кого проблемы со спиной, коленями или тазобедренными суставами. Подойдёт и аквааэробика, и обычные заплывы.

Велосипед: легко для коленей, мощно для выносливости

  • Крутить педали можно где угодно — на улице или в зале. Главное — подобрать правильную высоту седла и не торопиться. Велотренажёр позволяет варьировать нагрузку, добавлять интервалы и при этом не перегружать ноги. Отличный вариант для тех, кто возвращается к форме после долгого перерыва.

Гребля: сила и кардио в одном движении

  • Если вы не пробовали гребной тренажёр, самое время. Он задействует спину, плечи, руки и одновременно даёт серьёзную кардионагрузку. Первые занятия могут показаться сложными — но прогресс не заставит себя ждать. Главное — техника и терпение.

Йога: контроль тела и ума

  • Йога — это не просто растяжка. Это осознанное движение, баланс и дыхание. Даже простые асаны улучшают подвижность, снимают стресс и развивают внутреннюю устойчивость. А ещё это почти всегда безболезненно и безопасно.

Силовые тренировки: с умом и без лишнего веса

  • Гантели, резинки, тренажёры — силовая работа тоже может быть мягкой. Всё зависит от выбора упражнений, веса и амплитуды. Начинайте с минимальной нагрузки, тренируйте технику и постепенно добавляйте сопротивление. Главное — не спешить.

Главное — не количество, а регулярность

ВОЗ рекомендует хотя бы 150 минут умеренной активности в неделю. Даже если это просто прогулки или йога. Французские специалисты подчёркивают: сверхинтенсивные тренировки подходят не всем, а умеренные и регулярные — дают устойчивый результат без риска.

И не забывайте: перед стартом новой программы проконсультируйтесь с врачом, особенно если есть хронические заболевания или проблемы с подвижностью.

"Немного — лучше, чем ничего. Найдите свой темп и придерживайтесь его. Всё остальное придёт со временем", — напоминает Энди Галлардо.

Какая бы тренировка вам ни подошла — главное не интенсивность, а то, что вы двигаетесь в своём темпе, с заботой о теле и без страха перед нагрузкой.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Домашние животные
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Кошачий лоток без вони: три вещи, которые работают лучше наполнителя
Домашние животные
Кошачий лоток без вони: три вещи, которые работают лучше наполнителя Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Обогнать Китай в высоких технологиях: США наладят собственное производство чипов
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга
Полгода без смеха и музыки: как живёт семья Симоньян после комы Тиграна Кеосаяна
Джоан Роулинг в восторге: первые эпизоды сериала Гарри Поттер от HBO уже покорили её
Хранение на грани фантастики: где помещаются все вещи, когда шкафов нет
Челка, которая сбрасывает годы: ножницы как машина времени
Автомойка в жару может превратиться в катастрофу — если забыть об одном правиле
Ловушки расставлены, но зверь ускользает: в Болгарии ловят одного из самых опасных хищников
Любовь после 40: психолог раскрыл 7 шагов к счастью – ваш цинизм исчезнет
Сюрприз для сладкоежек: мороженое, которое создали жители Владивостока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.