Японская интервальная ходьба: разбираемся, стоит ли этот вирусный тренд такой шумихи

Новый тренд из Японии обещает укрепить здоровье, снизить давление и вернуть мотивацию к тренировкам — при этом он подходит практически каждому.
Когда после зимы хочется вернуться к привычным нагрузкам, но сил на тяжёлые тренировки нет, на помощь приходит простой и действенный метод — японская интервальная ходьба. Этот способ оздоровления уже стал вирусным в соцсетях, а теперь добрался и до фитнес-сообществ в России.
Суть метода — чередование фаз активной и спокойной ходьбы в течение 30 минут:
Программа была разработана японскими специалистами почти два десятилетия назад. В ходе исследований выяснилось, что такая тренировка позволяет пожилым людям (в возрасте от 60 лет и старше) снижать артериальное давление и улучшать общее самочувствие. Сегодня метод вновь приобрёл актуальность — уже в рамках оздоровительного фитнеса, адаптированного под разный уровень подготовки.
Чередование ритма ходьбы позволяет эффективно разогнать кровь, задействовать сердечно-сосудистую систему и при этом не перегружать суставы и мышцы. Восстановительные фазы помогают телу расслабиться, а интервалы — держать ритм и оставаться активным.
Считается, что такой метод отлично подходит:
Важно соблюдать последовательность интервалов и отслеживать продолжительность каждого этапа — для этого можно воспользоваться таймером или фитнес-браслетом.
В отличие от метода 12-3-30 (30 минут ходьбы на дорожке с наклоном 12% и скоростью 3 мили/ч), японская интервальная ходьба не требует тренажёров и может выполняться где угодно: в парке, на даче, во дворе.
Кроме того, интервалы добавляют разнообразия, что делает тренировку менее утомительной. Многие отмечают, что ходьба в таком ритме легче переносится, чем бег, но по результативности не уступает кардио с умеренной нагрузкой.
Японская интервальная ходьба — это эффективный, безопасный и неутомительный способ поддерживать себя в форме. Она легко вписывается в повседневный график, подходит для любого уровня подготовки и не требует специального оборудования. Достаточно выйти на улицу, включить таймер — и шаг за шагом двигаться к улучшению самочувствия.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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