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Японская интервальная ходьба: разбираемся, стоит ли этот вирусный тренд такой шумихи

3:39
Спорт

Новый тренд из Японии обещает укрепить здоровье, снизить давление и вернуть мотивацию к тренировкам — при этом он подходит практически каждому.

Японка на фитнес-прогулке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Японка на фитнес-прогулке

Когда после зимы хочется вернуться к привычным нагрузкам, но сил на тяжёлые тренировки нет, на помощь приходит простой и действенный метод — японская интервальная ходьба. Этот способ оздоровления уже стал вирусным в соцсетях, а теперь добрался и до фитнес-сообществ в России.

Что такое японская программа ходьбы

Суть метода — чередование фаз активной и спокойной ходьбы в течение 30 минут:

  • 3 минуты быстрой ходьбы (на уровне 70% от максимальной нагрузки)
  • 3 минуты медленной ходьбы (примерно 40% от возможной нагрузки)
  • Повторять чередование на протяжении получаса

Программа была разработана японскими специалистами почти два десятилетия назад. В ходе исследований выяснилось, что такая тренировка позволяет пожилым людям (в возрасте от 60 лет и старше) снижать артериальное давление и улучшать общее самочувствие. Сегодня метод вновь приобрёл актуальность — уже в рамках оздоровительного фитнеса, адаптированного под разный уровень подготовки.

Как это работает

Чередование ритма ходьбы позволяет эффективно разогнать кровь, задействовать сердечно-сосудистую систему и при этом не перегружать суставы и мышцы. Восстановительные фазы помогают телу расслабиться, а интервалы — держать ритм и оставаться активным.

Считается, что такой метод отлично подходит:

  • После долгого перерыва в тренировках.
  • При лишнем весе или повышенном давлении.
  • Как альтернатива бегу и интенсивному кардио.

Важно соблюдать последовательность интервалов и отслеживать продолжительность каждого этапа — для этого можно воспользоваться таймером или фитнес-браслетом.

Чем отличается от других популярных видов ходьбы

В отличие от метода 12-3-30 (30 минут ходьбы на дорожке с наклоном 12% и скоростью 3 мили/ч), японская интервальная ходьба не требует тренажёров и может выполняться где угодно: в парке, на даче, во дворе.

Кроме того, интервалы добавляют разнообразия, что делает тренировку менее утомительной. Многие отмечают, что ходьба в таком ритме легче переносится, чем бег, но по результативности не уступает кардио с умеренной нагрузкой.

Почему метод работает

  • Умеренная, но стабильная нагрузка: подходит большинству, включая пожилых людей и новичков.
  • Повышение выносливости: интервальная ходьба тренирует сердце, легкие и мышцы.
  • Регулярность: достаточно 30 минут 4-5 раз в неделю для заметного эффекта.
  • Гибкость: можно совмещать с другими тренировками или использовать как основное кардио.

Кому подойдёт японская ходьба

  • Людям старше 40 лет, следящим за давлением.
  • Тем, кто восстанавливается после болезни или перерыва.
  • Тем, кто не любит бегать, но хочет худеть и укреплять здоровье.
  • Всем, кто ищет способ мягко вернуться к спорту.

Японская интервальная ходьба — это эффективный, безопасный и неутомительный способ поддерживать себя в форме. Она легко вписывается в повседневный график, подходит для любого уровня подготовки и не требует специального оборудования. Достаточно выйти на улицу, включить таймер — и шаг за шагом двигаться к улучшению самочувствия.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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