Секреты успешных тренировок: 20 лайфхаков, которые стоит знать каждому

3:36 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренировки — это не просто усилия и дисциплина, а целая система, в которой каждая мелочь влияет на результат. Но есть проверенные способы сделать занятия легче и эффективнее. Вот 20 практичных лайфхаков, которые точно помогут.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Избегайте тяжёлых нагрузок утром.

После сна межпозвоночные диски наполнены жидкостью, и большая нагрузка на спину в это время может привести к травмам.

Меняйте программу тренировок.

Если постоянно повторять одни и те же упражнения, через несколько месяцев прогресс остановится. Для чего тогда ходить в спортзал?

Посещайте групповые занятия.

Атмосфера соревнования мотивирует работать усерднее — никто не хочет быть самым слабым в группе.

Разминка и заминка обязательны.

Стретчинг с элементами йоги и пилатеса делает мышцы эластичнее, снижает давление и уровень холестерина, подготавливая тело к нагрузкам и помогая расслабиться после.

Массажный ролл можно заменить бутылкой с водой.

Если нет специального оборудования, просто катайте бутылку под мышцами для расслабления. При приседаниях поднимите язык и прижмите к нёбу — так снимете напряжение в шее.

Для набора массы сначала силовые, потом кардио.

Если делать наоборот, организм настроится на сжигание жира, и силовые упражнения не дадут нужного эффекта.

Постепенно увеличивайте рабочий вес.

Для рельефа рекомендуется прибавлять около 5% каждую неделю.

Съешьте апельсин перед тренировкой.

Это поможет уменьшить мышечные боли и спазмы после занятий.

Используйте музыку вместо таймера.

Скачайте треки нужной длины — это добавит энергии и избавит от необходимости постоянно смотреть на часы.

Скакалка — отличный способ быстро сжечь калории.

За 10-15 минут можно потерять до 200 калорий, но если у вас проблемы с коленями, лучше отказаться от этого упражнения.

Избегайте хлопковой спортивной одежды.

Она быстро промокает, становится тяжёлой и натирает кожу.

Посещайте спортзал по понедельникам.

Это задаст правильный ритм и повысит шансы не пропустить следующие тренировки.

Защитные перчатки и наколенники после занятий кладите в морозильник.

Это простой способ избавиться от неприятного запаха.

Выбирайте шкафчик для вещей у выхода.

Обычно центральные шкафчики заняты, а крайние — свободнее.

Если чувствуете апатию — идите на йогу.

Исследования показывают, что йога снижает тревожность лучше, чем прогулки на свежем воздухе.

Для развития креативности выбирайте беговую дорожку или велотренажёр.

Учёные из Нидерландов подтвердили пользу такого рода нагрузок для творческого мышления.

Перед тренировкой заплетите волосы в косы.

После занятий распущенные волосы будут красиво завиваться.

Используйте мини-форматы косметики (travel kit).

Это значительно облегчит вашу сумку для тренировок.

Никогда не занимайте тренажёр заранее, оставляя на нём полотенце.

Это раздражает других посетителей — тренажёров достаточно для всех.

Эти советы помогут не только улучшить качество тренировок, но и сделают процесс приятнее и удобнее. Попробуйте включить их в свою программу и почувствуйте разницу.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



