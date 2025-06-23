Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один простой овощ — и даже сухая говядина волшебным образом превращается в сочную котлету мечты
Пустая грядка? Это не каприз погоды, а типичная ошибка с семенами
Еврейское наследие в сердце Италии: Маленький Иерусалим — деревня, в которую захочется возвращаться снова и снова
Эпоха перемен: Анна Винтур покидает пост главреда Vogue США, сохраняя глобальную власть
Врачей не хватает — с осени фельдшеры и акушерки будут принимать пациентов
Тодоренко и Топалов знают пол третьего ребёнка: фанаты заинтригованы
Сухая Атакама утонула в снегу — редкое явление застало всех врасплох
Батарея электромобиля — вот сколько лет она на самом деле служит
ВСУ притихли у границы, но военкоры предупреждают — это лишь начало

Шоколад — это новый допинг: что нужно знать бегунам, чтобы не упасть на середине пути

5:13
Спорт

В мире марафонов важно не просто накручивать километры. Чтобы быть "своим" в беговом комьюнити и не закончить как Фидиппид, стоит сначала разобраться, как бег влияет на организм. Не спешите — сначала проверьтесь, потом прокачайте тело, и только потом выходите на трек. Вот 6 полезных советов, которые помогут бегать дольше, быстрее и без последствий.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Проверьте мотор: спортивный чек-ап — не роскошь, а стартовая точка

Марафонцы-новички часто уверены, что поход к спортивному врачу — это "для профиков". Но правда в том, что грамотное обследование до начала пробежек может избавить вас от множества неприятностей.
Например, та самая "мелочь" — мозоль на мизинце — может оказаться следствием нарушения баланса тела. А любая асимметрия в опорно-двигательном аппарате грозит травмами — от растяжений до хронических воспалений.

Кого стоит посетить:

  • Ортопеда, чтобы исключить скрытые деформации и оценить подвижность суставов;

  • Подиатра, если вы хотите понять, как работают твои стопы и избежать проблем ещё до старта.

Хороший врач способен "на глаз" определить, где в вашем теле не всё в порядке — и помочь предотвратить беду.

Не бегайте по-старому: прокачайте координацию и биомеханику

Каждый бегун уникален. Но это не значит, что все они одинаково полезны.

Вот что действительно помогает "настроить" тело:

  • Функциональные тренировки с петлями: они учат мышцы включаться вовремя и в нужной последовательности;

  • Балансировочные тренировки: подушки, нестабильные платформы, упражнения на координацию — всё это тренирует "глубокие" мышцы, которые играют ключевую роль в беге.

Чем точнее работает ваше тело, тем меньше энергии вы тратите — и тем выше шанс пробежать не только красиво, но и далеко.

Хитрый десерт: шоколад и молоко — секрет выносливости

Знаете, что такое "марафонская стена"? Это момент, когда ты словно врезаешься в невидимую преграду — мышцы отказываются работать, сознание мутнеет, ноги становятся ватными. Причина — гипогликемия, или, проще говоря, истощение запасов углеводов.
Раньше с этим боролись алкоголем. Бегуны XIX века пили шампанское, вино, а ближе к финишу переходили на коньяк. Неудивительно, что к финишу добегали в полуобморочном состоянии.

Сейчас всё проще (и вкуснее):

  • Пара долек тёмного шоколада перед забегом улучшает работу митохондрий и помогает отодвинуть усталость;

  • Шоколадное молоко отлично восстанавливает мышцы после нагрузки. Учёные из Коннектикута доказали это в серии экспериментов.

А бонус — меньше вреда для эмали зубов по сравнению с кислотными спортивными напитками.

Ваша вторая подошва: как выбрать правильные беговые кроссовки

Крутая экипировка — это не маркетинг, а основа комфортного и безопасного бега. Но даже самые продвинутые технологии не спасут, если кроссовки не соответствуют твоей стопе.


Вот простые тесты, которые помогут выбрать ту самую пару:

  • Тест на каблук: сожмите его. Он не должен быть ни слишком мягким, ни дубовым — важен баланс амортизации и устойчивости;

  • Тест на гибкость: подошва должна легко гнуться у носка — это важно для правильного переката стопы;

  • Тест на толщину: не экономьте на защите. Канавки на передней части подошвы помогают сгибаться даже плотной обуви.

Удобная посадка, мягкий, но держущий форму задник и плотное прилегание к ноге — вот признаки хороших беговых кроссовок.

Босиком — значит мощнее: предтренировка в стиле минимализм

Вы удивитесь, но именно "босой" бег формирует наиболее естественную технику. Конечно, бегать без обуви по асфальту — не самая разумная идея. Зато можно использовать минималистичную обувь - с тонкой подошвой и почти полным отсутствием амортизации.
Ученые из Университета Гранады показали, что такие тренировки развивают мелкие мышцы стопы и улучшают биомеханику. А подиатр Ребекка Гиффорд советует чередовать обычные пробежки и "минимализм". Так вы даете ногам не только нагрузку, но и контроль.

Легальный допинг: как индивидуальные ортезы дают ускорение

Универсальные стельки из аптеки не подойдут. Речь идёт о спортивных ортезах, изготовленных по вашему слепку и повторяющих анатомию стопы. Они активируют мышцы, поднимающие своды, и тем самым улучшают технику.


Что вы получаете:

  • меньший риск травм;

  • экономию усилий за счёт правильного положения стопы;

  • мощное отталкивание без потерь энергии.

Бег — это не просто "движение вперёд", а тонкий диалог тела, разума и техники. Настройте систему, прокачайте контроль, не забывайте про еду и экипировку — и марафон не покажется вечностью.

Уточнения

Бег - один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы "полёта" и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Еда и рецепты
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой Аудио 
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Еда и рецепты
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Секретные бомбардировки: что на самом деле произошло в Натанзе 21 июня Юрий Бочаров Барселона взбунтовалась против туризма: за баннерами и пистолетами скрывается куда большее Игорь Буккер Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Последние материалы
Президент Франции проспал саммит: Макрон опоздал и шокировал видом
Въезд и съезд с кольцевой развязки: как правильно использовать поворотники и избежать ошибок
Худеют ложками: метод, который разрушает культ голода
Ты точно делаешь это неправильно: что не так с тем, как ты вешаешь бумагу
Казахстанские дзюдоисты поднялись в мировой рейтинг — кто обошёл олимпийцев
Без одежды кажется легче — но ночью тело страдает сильнее
Загадочная Магулиана: почему эта высокогорная деревня стала настоящей сокровищницей Греции?
Еврокомиссия будет любой ценой проталкивать инициативу об отказе от российского газа
Доллар под ударом: Путин объявил экономическую войну западной валюте
Одно движение — и весь вкус мяса уходит в слив: секрет идеального стейка начинается не на сковороде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.