Спорт, который убивает: тихая эпидемия среди сильнейших тел и слабейших сердец

Спорт должен укреплять тело и дух. Но реальность всё чаще говорит об обратном. Под маской дисциплины и стремления к победе прячется эпидемия, которую врачи и благотворительные организации называют одной из самых смертоносных среди психических заболеваний — расстройства пищевого поведения (РПП). И сегодня эта беда касается не только моделей и подростков, но и профессиональных атлетов.
Как отмечает преподаватель криминологии Университета Суонси Зои Джонс, только в Великобритании от расстройств пищевого поведения страдают 1,25 миллиона человек. Опасность этих состояний — в их тишине: люди боятся говорить, отдаляются от окружающих и внешне могут выглядеть абсолютно "здоровыми".
Особенно уязвимы спортсмены. В их среде ограничение калорий, изнуряющие тренировки и даже обжорство часто маскируются под "подготовку" и воспринимаются как норма.
В соревновательной атмосфере есть факторы, которые способствуют развитию расстройств:
постоянное давление на результат;
жёсткие требования к весу;
критика со стороны тренеров и публики;
представление о "спортивном теле" как об эталоне;
культура, в которой слабость и страдания — часть пути.
Такие практики, как обезвоживание перед взвешиванием, отказ от еды и перетренированность, становятся "инструментами", а не признаками болезни.
20-летняя бодибилдерша Джоди Вэнс погибла от сердечной недостаточности, вызванной обезвоживанием перед соревнованиями. Бойцы ММА Пейдж ВанЗант и Кей Хансен открыто рассказывали о своей борьбе с булимией и перееданием, но спорт по-прежнему игнорирует такие проблемы как "личные трудности".
Хуже того, многие тренеры усугубляют ситуацию:
стыдят спортсменов за прибавку в весе;
шутят о серьёзных заболеваниях;
оценивают фигуру, а не технику или результат.
Это порождает замкнутый круг физического и психологического вреда.
Зои Джонс не просто исследователь — она прошла это сама. Раньше она занималась ММА и страдала сразу несколькими видами РПП: атипичной анорексией, булимией и компульсивным перееданием. Её хвалили за стремительную потерю веса, игнорируя учащённый пульс, тошноту и головокружения — признаки "успешной" подготовки.
"Даже когда я выглядела спортивной и подтянутой, я была больна. И это важно — нельзя судить о здоровье по внешности", — говорит Зои
РПП — это не только про бойцов. С подобными трудностями сталкивались:
футболистка Катрина Горри;
игрок в крикет Фредди Флинтофф;
велосипедист Давиде Чимолаи.
Согласно исследованию 2023 года, 74% спортсменов не чувствуют себя "достаточно спортивными", а 91% озабочены калориями. Давление приводит к искажённому восприятию тела и навязчивому контролю веса.
Некоторые организации уже начинают менять правила:
в ММА запрещены опасные методы снижения веса, такие как внутривенная регидратация;
British Gymnastics запретила тренерам взвешивать гимнастов;
появляются инициативы, нацеленные на выявление и поддержку спортсменов с РПП.
раннюю диагностику;
культуру заботы о ментальном здоровье;
обучение тренеров и спортсменов;
программы психологической поддержки.
Расстройства пищевого поведения не появляются из ниоткуда. Их корни — в культуре, где ценится результат любой ценой. Но спорт может быть и другим — средой силы, роста и поддержки. Всё начинается с осведомлённости, сочувствия и желания видеть за победами человека, а не цифру на весах.
Расстро́йства пищево́го поведе́ния РПП - класс обусловленных генетическими, метаболическими и психологическими нарушениями поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.
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