Спорт, который убивает: тихая эпидемия среди сильнейших тел и слабейших сердец

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Спорт должен укреплять тело и дух. Но реальность всё чаще говорит об обратном. Под маской дисциплины и стремления к победе прячется эпидемия, которую врачи и благотворительные организации называют одной из самых смертоносных среди психических заболеваний — расстройства пищевого поведения (РПП). И сегодня эта беда касается не только моделей и подростков, но и профессиональных атлетов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в сауне после тренировки

Молчаливая угроза: РПП у спортсменов

Как отмечает преподаватель криминологии Университета Суонси Зои Джонс, только в Великобритании от расстройств пищевого поведения страдают 1,25 миллиона человек. Опасность этих состояний — в их тишине: люди боятся говорить, отдаляются от окружающих и внешне могут выглядеть абсолютно "здоровыми".

Особенно уязвимы спортсмены. В их среде ограничение калорий, изнуряющие тренировки и даже обжорство часто маскируются под "подготовку" и воспринимаются как норма.

Почему спорт становится питательной средой для РПП

В соревновательной атмосфере есть факторы, которые способствуют развитию расстройств:

постоянное давление на результат;

жёсткие требования к весу;

критика со стороны тренеров и публики;

представление о "спортивном теле" как об эталоне;

культура, в которой слабость и страдания — часть пути.

Такие практики, как обезвоживание перед взвешиванием, отказ от еды и перетренированность, становятся "инструментами", а не признаками болезни.

Смертельные последствия: трагедии, которые можно было предотвратить

20-летняя бодибилдерша Джоди Вэнс погибла от сердечной недостаточности, вызванной обезвоживанием перед соревнованиями. Бойцы ММА Пейдж ВанЗант и Кей Хансен открыто рассказывали о своей борьбе с булимией и перееданием, но спорт по-прежнему игнорирует такие проблемы как "личные трудности".

Хуже того, многие тренеры усугубляют ситуацию:

стыдят спортсменов за прибавку в весе;

шутят о серьёзных заболеваниях;

оценивают фигуру, а не технику или результат.

Это порождает замкнутый круг физического и психологического вреда.

Я больше не узнаю себя

Зои Джонс не просто исследователь — она прошла это сама. Раньше она занималась ММА и страдала сразу несколькими видами РПП: атипичной анорексией, булимией и компульсивным перееданием. Её хвалили за стремительную потерю веса, игнорируя учащённый пульс, тошноту и головокружения — признаки "успешной" подготовки.

"Даже когда я выглядела спортивной и подтянутой, я была больна. И это важно — нельзя судить о здоровье по внешности", — говорит Зои

Проблема шире, чем ММА

РПП — это не только про бойцов. С подобными трудностями сталкивались:

футболистка Катрина Горри ;

игрок в крикет Фредди Флинтофф;

велосипедист Давиде Чимолаи.

Согласно исследованию 2023 года, 74% спортсменов не чувствуют себя "достаточно спортивными", а 91% озабочены калориями. Давление приводит к искажённому восприятию тела и навязчивому контролю веса.

Есть ли надежда? Первые шаги к переменам

Некоторые организации уже начинают менять правила:

в ММА запрещены опасные методы снижения веса, такие как внутривенная регидратация;

British Gymnastics запретила тренерам взвешивать гимнастов;

появляются инициативы, нацеленные на выявление и поддержку спортсменов с РПП.

Пока тренеры остаются единственными авторитетами и не проходят специального обучения, риски останутся. Важно внедрять:

раннюю диагностику;

культуру заботы о ментальном здоровье;

обучение тренеров и спортсменов;

программы психологической поддержки.

Осознанность — лучшая профилактика

Расстройства пищевого поведения не появляются из ниоткуда. Их корни — в культуре, где ценится результат любой ценой. Но спорт может быть и другим — средой силы, роста и поддержки. Всё начинается с осведомлённости, сочувствия и желания видеть за победами человека, а не цифру на весах.

Уточнения

Расстро́йства пищево́го поведе́ния РПП - класс обусловленных генетическими, метаболическими и психологическими нарушениями поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

