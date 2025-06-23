Как подобрать идеальное время для тренировок: простая формула

Время занятий спортом напрямую влияет на результат. Одни стремятся сбросить вес, другие — нарастить мышцы. И всё это зависит не только от цели, но и от ритма жизни, телосложения и даже гормонального фона.
Сразу после пробуждения организм работает на ускоренных оборотах, а уровень сахара в крови снижен. Именно в это время: если выполнять упражнения до завтрака, то организм сможет израсходовать больше калорий, чем в результате тренировок после еды.
Но есть нюанс: тренировки натощак требуют осторожности. Перенапряжение может привести к быстрой усталости.
Вечер — идеальное время. Именно тогда гормоны начинают работать на вас: вечером повышен уровень тестостерона, особенно в сравнении с утренними показателями. Кортизол, также называемый гормоном стресса, повышен утром и снижается к вечеру.
Результат? Мышцы растут активнее, а сил больше.
Если ваша работа — это движение и физические усилия, вечером заниматься просто не останется сил. Выход — утренние тренировки, чтобы подзарядиться: главное — не перестараться и не перенапрячься с утра пораньше.
А вот тем, кто сидит весь день, наоборот, стоит размяться вечером — это повысит тонус и улучшит кровообращение.
Если день расписан с утра до вечера — тренируйтесь вечером. А если вы сами себе хозяин — выбирайте время по удобству. Главное: тренироваться в одно и то же время каждый день, а не бессистемно.
Универсального ответа нет. Всё зависит от цели, привычек, физической активности и даже генетики. Главное — тренироваться регулярно и осознанно.
Биологи́ческие ри́тмы (биоритмы) (от греческого βίος — bios, "жизнь" и ῥυθμός — rhythmos, "любое повторяющееся движение, ритм") — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.