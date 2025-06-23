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Это упражнение качает ягодицы лучше приседаний — но требует точной техники

2:28
Спорт

Если вы думаете, что становая тяга — просто подъем и опускание штанги, вас ждет сюрприз. Несмотря на свою кажущуюся простоту, это одно из самых технически сложных и при этом универсальных упражнений. Оно задействует множество мышц и подходит как новичкам, так и опытным спортсменам.

Девушка выполняет становую тягу со штангой
Фото: flickr.com by mark sebastian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка выполняет становую тягу со штангой

Что делает становую тягу незаменимой

Многие недооценивают силу задней цепи мышц — подколенные сухожилия, ягодицы и поясницу. Но именно они страдают от малоподвижного образа жизни. Становая тяга не просто укрепляет эти участки. Она восстанавливает естественные движения тела, помогая справляться с последствиями сидячей работы.

Со временем ослабленные ягодицы начинают "перекладывать" нагрузку на поясницу и заднюю поверхность бедра, что приводит к боли в спине. Правильно выполненная становая тяга может избавить от этих проблем.

Полезные советы для новичков

Чтобы упражнение приносило пользу, а не вред, важно соблюдать технику:

  • Поднимайте штангу плавно. Рывки — путь к травмам.
  • Грудь держите приподнятой. Это помогает сохранить спину прямой.
  • Отводите колени назад. Вес должен приходиться на пятки — так активируются нужные мышцы.
  • Не забывайте про бедра. В верхней точке подтяните бедра к штанге — так активизируются ягодицы.
  • Не "роняйте" штангу. Опускание должно быть таким же техническим, как и подъем.

Кому противопоказано

Становая тяга — не для всех. Стоит избегать упражнения при:

  • травмах коленей;
  • варикозе;
  • проблемах с позвоночником.

Также ее не рекомендуют детям и подросткам — есть риск повлиять на рост. Но вот что удивительно:

  • Сколиоз — не противопоказание. Главное — умеренные веса и штанга на уровне колен.

Становая тяга — не просто классическое упражнение, а мощный инструмент для укрепления задней цепи мышц, улучшения осанки и избавления от хронических болей в пояснице. Она не требует сложного оборудования, но требует внимательного отношения к технике. Если подойти к ней с умом и терпением, результат не заставит себя ждать — тело станет сильнее, устойчивее и выносливее. Главное — помнить, что сила начинается не с веса на штанге, а с осознанного движения.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. 

Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train — "обучать, воспитывать") — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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