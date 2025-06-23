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Живот тает на глазах! Упражнения, которые запускают жиросжигание с первой тренировки

1:29
Спорт

Жир в нижней части живота уходит в самую последнюю очередь, и это может свести с ума даже самых упорных. Но тренер Ирина Ротач утверждает: всё поправимо, если вы готовы не просто делать скручивания, а включить в тренировку те упражнения, которые действительно "достают" до этой зоны.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

По её словам, ключ к результату — это комплекс, где задействован весь корпус, а не только пресловутый пресс. Она рекомендует делать круговые движения ногами, подъёмы ног и бёдер, шаги в воздухе, попеременные подъемы ног, берпи и подъемы ног через препятствие.

Такие тренировки нужно проводить 2-3 раза в неделю, обязательно с днями отдыха между ними — восстановление не менее важно, чем сама нагрузка. Самая распространённая ошибка, по мнению Ротач, — в том, что многие пытаются "продавить" пресс количеством, но теряют главное: качество.

Чтобы живот действительно начал меняться, необходимо активизировать глубокие мышцы корпуса, работать с точным включением мускулатуры и не забывать про баланс. Жир не уходит точечно, но если прорабатывать корпус правильно, жир начнёт уходить и из нижней части, пишет Men Today.

Главное — не забрасывать всё через неделю и не работать "вхолостую". Двигайтесь осознанно, тренируйтесь разумно и помните: нижний пресс отзывается только на внимание и системность.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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