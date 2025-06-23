Почему сквош лучше бега: тренер объяснил, какой спорт быстрее приводит в форму

Бег на дорожке давно считается классикой кардио-нагрузки. Но если вы хотите реальных перемен в теле, возможно, пришло время сменить формат. Тренер Максим Стулий рассказал, почему сквош может оказаться гораздо эффективнее привычного бега — и дело не только в сжигании калорий.
Беговая дорожка предлагает предсказуемую нагрузку. Темп и угол наклона — в ваших руках, и именно это делает тренировку стабильной, но однообразной. В сквоше всё иначе: игра диктует темп. Это чередование резких рывков, ускорений, внезапных торможений и постоянной смены направлений. Такой интервальный формат "включает" сердце гораздо эффективнее и тренирует выносливость лучше, чем равномерный бег.
Бег — в первую очередь работа ног. Сквош же активизирует почти все мышцы: руки, корпус, спина, пресс — всё включается в работу во время манёвров и ударов. За счёт этого вы не только теряете калории, но и прокачиваете тело гармонично.
Хотя бег — это естественное движение для человека, он создаёт высокую ударную нагрузку на колени и позвоночник, особенно на твердой поверхности. В сквоше нагрузка распределяется иначе. За счёт разнообразия движений и смены плоскостей суставы работают мягче, но не менее эффективно, пишет "Спорт-Экспресс".
Если на беговой дорожке вы можете отключиться, слушать подкаст и думать о списке покупок, то в сквоше это невозможно. Каждая секунда требует полной концентрации. Вы должны предугадывать действия соперника, просчитывать отскок и принимать решения на лету. А это значит — мозг тоже работает, и вы не заметите, как пролетит час.
Фактор соперничества, азарт, желание обыграть — всё это превращает тренировку в игру. И главное: сквош помогает бороться с ленью. Это не просто кардио — это вызов, на который хочется откликнуться снова и снова.
Сквош — игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Название игры (от англ. squash) связано с использованием в ней относительно мягкого полого мяча диаметром около 40 мм, а её прародителем считается игра в рэкетс (дословно «ракетки»), в которой, в отличие от сквоша, используется достаточно жёсткий мяч.
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