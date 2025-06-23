Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заправка с включённым мотором: привычка, которая может взорваться — и обойтись в круглую сумму
Обычная дачная кухня превратится в уютное гнездо — просто следуйте этим шагам
Купание собаки — не просто вода и пена: важные правила гигиены
Быстро и красиво: 5 причесок, которые вы сделаете сами за 10 минут
Они выбрали не еду и не игрушки — кошки снова сломали стереотип
Пять роковых ошибок при глажке: испортите любимую вещь навсегда
Это место хранило генетическую тайну 12 000 лет — и теперь меняет взгляды на эволюцию
Огурцы гибнут из-за странной паутины? Срочно примените простые меры, чтобы спасти урожай от клеща
Идеальное место для уединения: Кипарис, скрытая жемчужина Пелопоннеса

Почему сквош лучше бега: тренер объяснил, какой спорт быстрее приводит в форму

2:08
Спорт

Бег на дорожке давно считается классикой кардио-нагрузки. Но если вы хотите реальных перемен в теле, возможно, пришло время сменить формат. Тренер Максим Стулий рассказал, почему сквош может оказаться гораздо эффективнее привычного бега — и дело не только в сжигании калорий.

Сквош
Фото: commons.wikimedia.org by Jensbn~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сквош

Беговая дорожка предлагает предсказуемую нагрузку. Темп и угол наклона — в ваших руках, и именно это делает тренировку стабильной, но однообразной. В сквоше всё иначе: игра диктует темп. Это чередование резких рывков, ускорений, внезапных торможений и постоянной смены направлений. Такой интервальный формат "включает" сердце гораздо эффективнее и тренирует выносливость лучше, чем равномерный бег.

Бег — в первую очередь работа ног. Сквош же активизирует почти все мышцы: руки, корпус, спина, пресс — всё включается в работу во время манёвров и ударов. За счёт этого вы не только теряете калории, но и прокачиваете тело гармонично.

Хотя бег — это естественное движение для человека, он создаёт высокую ударную нагрузку на колени и позвоночник, особенно на твердой поверхности. В сквоше нагрузка распределяется иначе. За счёт разнообразия движений и смены плоскостей суставы работают мягче, но не менее эффективно, пишет "Спорт-Экспресс".

Если на беговой дорожке вы можете отключиться, слушать подкаст и думать о списке покупок, то в сквоше это невозможно. Каждая секунда требует полной концентрации. Вы должны предугадывать действия соперника, просчитывать отскок и принимать решения на лету. А это значит — мозг тоже работает, и вы не заметите, как пролетит час.

Фактор соперничества, азарт, желание обыграть — всё это превращает тренировку в игру. И главное: сквош помогает бороться с ленью. Это не просто кардио — это вызов, на который хочется откликнуться снова и снова.

Уточнения

Сквош — игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Название игры (от англ. squash) связано с использованием в ней относительно мягкого полого мяча диаметром около 40 мм, а её прародителем считается игра в рэкетс (дословно «ракетки»), в которой, в отличие от сквоша, используется достаточно жёсткий мяч. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кошачий лоток без вони: три вещи, которые работают лучше наполнителя
Домашние животные
Кошачий лоток без вони: три вещи, которые работают лучше наполнителя Аудио 
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Авто
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации Аудио 
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Последние материалы
Купание собаки — не просто вода и пена: важные правила гигиены
Быстро и красиво: 5 причесок, которые вы сделаете сами за 10 минут
Они выбрали не еду и не игрушки — кошки снова сломали стереотип
Пять роковых ошибок при глажке: испортите любимую вещь навсегда
Это место хранило генетическую тайну 12 000 лет — и теперь меняет взгляды на эволюцию
Огурцы гибнут из-за странной паутины? Срочно примените простые меры, чтобы спасти урожай от клеща
Почему сквош лучше бега: тренер объяснил, какой спорт быстрее приводит в форму
Идеальное место для уединения: Кипарис, скрытая жемчужина Пелопоннеса
Туроператоры подсчитали потери из-за конфликта на Ближнем Востоке: 200 млн рублей ущерба за четыре дня
Сложенные зеркала и штрафы: важное правило, о котором забывают даже опытные водители
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.