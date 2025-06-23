Почему сквош лучше бега: тренер объяснил, какой спорт быстрее приводит в форму

2:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бег на дорожке давно считается классикой кардио-нагрузки. Но если вы хотите реальных перемен в теле, возможно, пришло время сменить формат. Тренер Максим Стулий рассказал, почему сквош может оказаться гораздо эффективнее привычного бега — и дело не только в сжигании калорий.

Фото: commons.wikimedia.org by Jensbn~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сквош

Беговая дорожка предлагает предсказуемую нагрузку. Темп и угол наклона — в ваших руках, и именно это делает тренировку стабильной, но однообразной. В сквоше всё иначе: игра диктует темп. Это чередование резких рывков, ускорений, внезапных торможений и постоянной смены направлений. Такой интервальный формат "включает" сердце гораздо эффективнее и тренирует выносливость лучше, чем равномерный бег.

Бег — в первую очередь работа ног. Сквош же активизирует почти все мышцы: руки, корпус, спина, пресс — всё включается в работу во время манёвров и ударов. За счёт этого вы не только теряете калории, но и прокачиваете тело гармонично.

Хотя бег — это естественное движение для человека, он создаёт высокую ударную нагрузку на колени и позвоночник, особенно на твердой поверхности. В сквоше нагрузка распределяется иначе. За счёт разнообразия движений и смены плоскостей суставы работают мягче, но не менее эффективно, пишет "Спорт-Экспресс".

Если на беговой дорожке вы можете отключиться, слушать подкаст и думать о списке покупок, то в сквоше это невозможно. Каждая секунда требует полной концентрации. Вы должны предугадывать действия соперника, просчитывать отскок и принимать решения на лету. А это значит — мозг тоже работает, и вы не заметите, как пролетит час.

Фактор соперничества, азарт, желание обыграть — всё это превращает тренировку в игру. И главное: сквош помогает бороться с ленью. Это не просто кардио — это вызов, на который хочется откликнуться снова и снова.

Уточнения

Сквош — игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Название игры (от англ. squash) связано с использованием в ней относительно мягкого полого мяча диаметром около 40 мм, а её прародителем считается игра в рэкетс (дословно «ракетки»), в которой, в отличие от сквоша, используется достаточно жёсткий мяч.

