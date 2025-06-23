Тренировки в 5:30 и куриная грудка: раскрыт секрет похудения 62-летнего Рэйфа Файнса

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Чтобы вернуться на экран в новой форме, 61-летнему актеру Рэйфу Файнсу пришлось полностью перестроить образ жизни. Его личный тренер Дэн Авасилкай рассказал, как актеру удалось не просто похудеть, но и набрать рельеф к съёмкам фильма "28 лет спустя". Спойлер: никакой магии — только дисциплина, план и ежедневная работа над собой.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Напольные весы и надпись Похудей сейчас

Главный секрет — это режим. Файнс вставал в 5:00 утра и начинал тренировки уже в 5:30. Силовые занятия длились ровно час и проходили пять раз в неделю, несмотря на съёмочный график. Но и на этом всё не заканчивалось: каждый вечер он выходил на пробежку по холмистой местности, иногда до 45 минут, чтобы усилить сжигание жира и улучшить выносливость.

Рацион был выверенным: куриная грудка, много зелёных овощей, фрукты и протеиновые коктейли. Никаких "читмилов", сахара или случайных перекусов — только то, что помогает держать тело в тонусе и контролировать вес.

Программа была построена по классическому сплиту: в каждый день — работа над одной мышечной группой, от четырёх до пяти упражнений на область. Особое внимание уделяли спине и корпусу, чтобы сохранить хорошую осанку и добавить визуальной рельефности, пишет Men Today.

В завершение каждой сессии — высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT), чтобы максимально разогнать метаболизм. В тренировочный арсенал Файнса вошли подтягивания, различные тяги с гантелями и на тренажёрах, упражнения на пресс, планка и подъёмы ног.

Уточнения

Рэйф Натаниел Туислтон-Уайкхем-Файнс — английский актёр, продюсер, режиссёр, посол доброй воли ЮНИСЕФ. Лауреат премий Гильдии киноактёров США, BAFTA и «Тони», трёхкратный номинант на премию «Оскар», семикратный номинант на премию «Золотой глобус», номинант на премию «Эмми».

