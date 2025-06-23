Пора забыть о ненавистном жире на животе: 5 полезных привычек для женщин после 40

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Жир на животе, который часто появляется во время менопаузы, может стать серьёзной проблемой. Если вы чувствуете, что не можете избавиться от этого нежелательного "менструального жира", знайте, что вы не одиноки. Дениз Остин, известная фитнес-тренер, понимает, через что вы проходите, и готова поделиться советами, которые помогут вам вернуть стройность и уверенность в себе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зарядка

Когда уровень эстрогена снижается, а метаболизм замедляется, жир начинает скапливаться в области живота. Дениз, которая уже много лет помогает женщинам старше 40, признаёт, что самый частый вопрос, который ей задают: "Что делать с животом?" Её ответ прост: не ограничивайтесь только диетой, обратите внимание на свой образ жизни!

Держите осанку! Втягивание живота в течение дня может стать отличной привычкой. Это не только помогает подтянуть мышцы пресса, но и улучшает осанку. Несколько секунд напряжения мышц живота в сидячем положении — и вы почувствуете, как ваш живот становится более плоским. Питайтесь сбалансированно! Следуйте принципу 80/20: 80% вашего рациона должны составлять полезные продукты, такие как овёс, греческий йогурт, курица без кожи, авокадо, яйца, лосось, киноа, творог, тунец и чёрная фасоль. Оставшиеся 20% можно позволить себе что-то более вкусное, но не забывайте о балансе. Двигайтесь с умом! Помимо общих тренировок, уделяйте внимание упражнениям для талии и пресса. Не нужно изнурять себя бесконечными приседаниями — несколько эффективных упражнений 3-4 раза в неделю принесут больше пользы. Следите за качеством сна! Недостаток сна может повысить уровень кортизола, что способствует накоплению жира на животе. Старайтесь спать 7-8 часов в сутки и откажитесь от гаджетов за час до сна. Пейте достаточно воды! Обезвоживание может замедлить метаболизм. Пейте не менее 2-2,5 литров воды в день. Важно помнить, что стакан воды перед едой поможет контролировать аппетит и улучшит пищеварение.

Менопауза — это не конец, а новая возможность изменить свою жизнь. С новыми привычками вы сможете не только вернуть форму, но и чувствовать себя лучше каждый день, пишет eatthis. com.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

