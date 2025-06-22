Евгения Медведева о любви и юморе: каким должен быть её идеальный партнер

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась своими представлениями об идеальном мужчине.
Спортсменка отметила, что романтические отношения для неё очень важны, и ей нравятся истории, подобные тем, что описываются в французских романах.
"Романтика. Я не могу жить без романтики. Вот это вот, что в книгах пишется, вот эти французские романы, такие попсовые — это ко мне", — сказала Медведева в интервью на You-Tube-канале Voice.
Фигуристка подчеркнула, что её избранник также должен обладать чувством юмора и быть романтиком.
В 2023 году 25-летняя Евгения завершила спортивную карьеру после выступления на соревнованиях в декабре 2019 года. Помимо двух золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, она завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх и дважды становилась чемпионкой России. Сейчас Медведева активно развивает свою карьеру в медиапространстве, ведя личный YouTube-канал, где берёт интервью у известных личностей.
Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.
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