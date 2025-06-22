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Ходьба для похудения без боли: как технично шагать, чтобы колени не страдали

2:45
Спорт

Ходьба — это не "упражнение для пенсионеров". Это классика. Для здоровья, формы и головы. Она поднимает настроение, делает лицо свежим, прокачивает мышцы и помогает сжигать калории. Но, как всегда, дьявол в деталях. Особенно в тех, что касаются твоих коленей.

Травма
Фото: Openverse by focusonmore.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Травма

Вот ошибки, из-за которых самое мягкое кардио превращается в удар по суставам.

Ты игнорируешь свою обувь и колени тебе это мстят

Кроссовки "на глаз" — плохая идея. Особенно если у тебя уже есть боль с внутренней или внешней стороны колена.

Одним нужны супинаторы и поддержка, другим — амортизация и выравнивание стопы. А если у тебя гиперсупинация, то вообще забудь про классическую обувь из масс-маркета.

  • Решение: один визит к ортопеду. И ты наконец поймёшь, почему даже прогулка по парку вызывает "нелюбовь" в области колена.

Ты не включаешь ягодицы хотя они у тебя есть

Колено — не герой. Оно не должно тащить всю нагрузку на себе. Но если при ходьбе ты не подключаешь ягодичные и бедренные мышцы, вес тела бьёт по суставам напрямую. А это — путь к боли и хрусту.

  • Лайфхак: представь, что ты идёшь, отталкиваясь не ногой, а попой. Да, звучит смешно. Но работает. Ягодичные — твои защитники, а не просто часть джинсов.

Ты героически продолжаешь идти, даже когда колено орёт

Знакомо? "Сейчас расходится", "ещё кружочек — и домой", "может, это просто усталость". Увы, боль — это не каприз тела. Это сигнал.

Если боль нарастает, а не проходит — остановись. Прогулка не должна становиться ежедневной пыткой. Лучше недоход, чем переразрыв мениска.

Ты ходишь как человек-дуб — пятка-гром, носок-молчание

Тяжёлый шаг с ударом пяткой — враг №1 для коленей. Нога должна перекатываться, а не врезаться в землю как молот.
Такой стиль вызывает боль в передней и средней части колена, особенно у тех, кто "включается" в ходьбу слишком резко и без привычки.

  • Что делать: смотреть ролики про технику походки. Они короткие, а эффект — огромный. Через неделю и походка станет мягче, и соседи снизу перестанут вздрагивать от твоего фитнеса.

Это важно: ходьба — не шутка

Да, она простая. Да, её может делать почти каждый. Но это не значит, что можно делать абы как. Ходьба — это тренировка. И как любая тренировка, она требует уважения, техники и заботы о себе.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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