12 недель, 45 мужчин, тонна железа: что показал эксперимент про жиросжигание

Годы фитнес-споров, километры беговых дорожек и тонны железа — и вот, наконец, на сцену выходит наука. Свежие данные расставляют всё по местам: если вы тренируетесь, чтобы сжечь жир, последовательность упражнений имеет значение. И немалое.
Ты приходишь в зал. Слева — парни разминаются на эллипсоиде, справа — кто-то сразу хватается за штангу. Кто прав?
Раньше ответ был один — делай как удобно. Сегодня же есть эксперимент, который показал: сначала — силовая. Потом — кардио.
Учёные собрали 45 молодых мужчин с ожирением и на 12 недель отправили их в спортзал. Одни начинали с кардио, другие — с тяжестей. Третья группа осталась контрольной — просто жили, как обычно.
Результаты: те, кто сначала поднимал веса, сожгли больше жира, стали активнее в быту и показали лучший прирост в мышечной выносливости.
Объяснение — в биохимии. Силовая тренировка сжигает мышечный гликоген. Когда его мало, и вы переходите к кардио, тело переключается на жир как основной источник топлива.
Если же начать с бега, вы потратите гликоген на кардио, и на силовую его уже не останется. Усталость придёт раньше, прогресс — позже.
Исследование показало интересную деталь: мужчины, начинавшие с силовых, двигались больше и вне тренажёрного зала. В среднем — на 3500 шагов в день больше. Почему?
Возможно, дело в гормональном отклике и росте уверенности. Или в том, что силовая даёт эмоциональный заряд, который потом конвертируется в желание быть активным.
Если ваша цель — не жиросжигание, а, например, улучшение выносливости, порядок не столь важен. Главное — тренироваться. Но если в приоритете — рельеф и снижение массы тела, ставьте штангу первой.
Сухая мышечная масса сжигает калории даже в покое. Это значит, что чем больше мышц — тем выше ваш базовый метаболизм. Силовая тренировка — это инвестиция в постоянное сжигание, даже когда вы просто сидите и читаете это предложение.
Финальный совет: ориентируйтесь не только на физиологию, но и на мотивацию. Если вас заряжает именно бег — начните с него. Но если цель — трансформация тела, порядок действительно играет роль.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.