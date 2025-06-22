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Сутулая спина, шея болит, появился горб? Вам помогут 5 простых движений

2:59
Спорт

Выпуклость на стыке шеи и спины — малопривлекательная, но очень распространённая проблема. Её в народе называют вдовьим горбом, а сегодня всё чаще — офисным. И хотя звучит угрожающе, на самом деле избавиться от этого "украшения" можно.

Осмотр эндокринолога
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осмотр эндокринолога

Да, даже если вы годами сидели за компьютером, сутулились, смотрели в экран телефона с наклонённой головой и говорили себе, что "попозже займётесь осанкой".

Почему появляется горб и при чём тут стресс

Причина вдовьего горба — не только возраст или генетика. Чаще всего он возникает у тех, кто часами работает за столом в неправильной позе, сутулится или напрягает шею. Добавьте к этому стресс, который буквально "вжимает" голову в плечи, слабые мышцы спины и неумение держать осанку — и вы получаете то самое утолщение в области седьмого шейного позвонка. Оно может доставлять не только эстетический дискомфорт, но и боли в плечах, спине, грудной клетке.

В некоторых случаях оно связано с гормональными изменениями, лишним весом, побочными эффектами лекарств или остеопорозом. Но чаще — с плохими привычками и отсутствием движения, пишет dumazahrada.cz.

Спина как струна — всего за 5 минут в день

По словам двигательной терапевтки Зузки Рыбаржовой, избавиться от вдовьего горба можно без спортзала и дорогих процедур. Нужно лишь пять минут в день и немного терпения. Терапевт придумала серию простых упражнений, каждое из которых напоминает букву латинского алфавита. Этот визуальный якорь помогает быстрее запомнить и внедрить их в рутину.

Выполнять упражнения желательно стоя, перед зеркалом, чтобы отслеживать правильную технику. Сначала каждое удерживается 30 секунд, а со временем — до минуты. Главное — делать каждый день. И не ждать быстрых чудес: изменения станут заметны через пару недель.

Простая гимнастика, которую ваше тело запомнит навсегда

Начните с того, что поднимите руки вверх, как будто вешаете бельё или выжимаете апельсин в невидимой соковыжималке. Затем вытяните руки высоко над головой под углом и создайте телом букву Y — вытяжение вверх и отведение плеч вниз дают мощное ощущение расправления. Согнув руки в локтях, прижмите их к телу и сделайте руками W — почувствуйте, как активизируются лопатки.

Затем согните руки в локтях под прямым углом и вытяните предплечья вперёд — форма буквы L тренирует контроль плечевого пояса. А завершается комплекс положением T — руки в стороны, ладони вперёд, грудная клетка распахнута. Каждое положение усиливает мышечный каркас и мягко переобучает ваше тело держать спину ровно.

Уточнения

Горб — деформация позвоночника (реже — грудной клетки), характеризующаяся резко выраженным кифозом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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