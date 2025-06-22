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Когда спорт — не в радость: как наш мозг мешает и помогает получать удовольствие от тренировок

2:55
Спорт

Летнее солнце, абонемент в фитнес-клуб, мотивация — всё вроде бы на месте. Но стоит собраться на тренировку, и начинается внутренний саботаж: лень, раздражение, желание всё отменить. Знакомо? Как ни парадоксально, проблема чаще всего не в теле, а в голове.

Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги

По словам нейробиолога Марсело Биглиасси из Международного университета Флориды, многие просто не осознают, насколько сильна роль мозга в восприятии физических нагрузок. Даже при минимальной физической подготовке человек может научиться получать удовольствие от спорта — если "тренировать" не только тело, но и психику.

Всё дело в точке отсчета

Исследователи пришли к выводу: людям с низкой выносливостью не хватает не силы, а внутренней устойчивости к дискомфорту. Эта толерантность — не врожденная черта, а навык, который можно развивать. Один из способов — воздействие на ключевые участки мозга, отвечающие за саморегуляцию, эмоции и стресс.

Эксперимент, проведённый в лаборатории Биглиасси, показал интересный результат. Участникам с низкой физической активностью сначала предлагали опустить руку в ледяную воду на три минуты — жесткий, но контролируемый стресс. После этого они выполняли интенсивную тренировку на велотренажёре. Как ни странно, почти все отметили, что нагрузка казалась менее болезненной и даже приятной, пишет medicalxpress.com.

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Идея проста: стресс (даже кратковременный) задаёт новую "точку отсчета". После ледяной воды всё остальное воспринимается легче. Мозг адаптируется, и уровень терпимости растёт. Речь не идёт о том, чтобы ежедневно принимать ледяные ванны. Главное — вводить дозированные вызовы, которые соответствуют вашим текущим возможностям.

Как отмечает Биглиасси, ключ к устойчивости — не в героизме, а в умеренном, но регулярном преодолении трудностей. Сделайте немного сложнее, чем вчера. Если тяжело дойти до магазина пешком — начните с подъема по лестнице. Если пугает тренажерный зал — попробуйте 5-минутную растяжку дома.

Стресс — не враг, а союзник

Мозг, по сути, жаждет обучаться через стресс. Проблема в том, что мы либо избегаем его полностью, либо сразу бросаемся в крайности. Оба сценария не работают. 

По словам исследователей, даже один короткий, но преодолённый вызов способен дать прилив уверенности. И уже в следующий раз задача покажется менее пугающей. Постепенно человек формирует "мозговую выносливость" — ту самую силу, которая позволяет не сдаться в середине тренировки и остаться в процессе.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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