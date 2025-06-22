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Тишина, которая лечит: узнайте, как бесшумная ходьба помогает расслабиться и восстановиться

2:49
Спорт

Остановитесь и найдите время для бесшумного путешествия. Это не связано с количеством шагов или сожжёнными калориями. Бесшумная ходьба позволяет нам наслаждаться моментом, открыться миру и себе. Оставьте телефон, наушники и другие отвлекающие факторы дома и отправляйтесь в путь, который принесёт вам удовольствие и покой.

пешая прогулка
Фото: freepik.com by aleskrivec is licensed under Free More info
пешая прогулка

Тишина и природа: гармония внутри и вокруг

Бесшумная ходьба — это сочетание физической активности и медитативных практик. Она не требует скорости, темпа или количества шагов. Главное — это удовольствие от процесса. Важно научиться ходить тихо, даже в шумном парке или городе.

Главное — не место, а то, как вы ходите и что чувствуете. Важно отпустить отвлекающие мысли и сосредоточиться на дыхании, ощущениях и окружающей среде. Это может быть воздух, звуки природы, капли дождя или запахи.

Можно ли гулять без телефона и наушников?

Цель бесшумного путешествия — быть в моменте и успокоить ум. Вместо музыки, аудиокниг или разговоров сосредоточьтесь на своих чувствах, мыслях и окружающем мире.

Чтобы достичь этого, уберите все отвлекающие факторы: наушники, телефон, умные часы и даже спутников-людей или животных. Всё должно быть направлено на вас и ваше присутствие.

Когда тишина лучше шума?

Эксперты рекомендуют тихую ходьбу, когда нужно замедлиться, успокоиться или сосредоточиться. Хотя музыка или разговоры могут быть полезны, они также могут отвлекать и вызывать негативные эмоции.

Психотерапевт Холли Ханниган объясняет в разговоре с kupi.cz, что разговоры или музыка могут привести к жалобам и стрессу. Музыка вызывает эмоции, а подкасты отвлекают разум, что может нарушить концентрацию и рациональное мышление.

Здоровье через тишину

Бесшумная ходьба полезна не только для ума, но и для тела. Она помогает снять напряжение, стресс и беспокойство, способствует расслаблению и улучшению сна. Даже при медленном темпе активируются мышцы, улучшается кровообращение и поддерживается работа сердечно-сосудистой системы.

Такая ходьба подходит для людей любого возраста и уровня подготовки. Она не нагружает суставы и не вызывает резкого учащения пульса.

В следующий раз, когда у вас будет много дел или нужно очистить мысли, попробуйте прогулку без телефона, наушников и партнёра. Возможно, вы откроете для себя новый способ наслаждаться моментом.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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