Две недели без льда: чем занята Евгения Медведева после завершения карьеры

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась информацией о своей нынешней активности на льду после завершения профессиональной карьеры.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгения Медведева

Она отметила, что, хотя фигурное катание остаётся важной частью её жизни, она не тренируется ежедневно. Иногда Медведева может не выходить на лёд по неделе или даже две. Она призналась, что не уверена, хорошо это или плохо, так как её жизнь немного изменилась, но спортивная активность по-прежнему занимает значительное место.

"Но стало больше искусства: спектакли, ледовое шоу. И, конечно же, медийная какая-то деятельность, которая требует хорошей физической подготовки, между прочим», — сказала Евгения Медведева в разговоре с Voice.

25-летняя Медведева, помимо мировых и европейских титулов, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и дважды становилась чемпионкой России. Сейчас она ведёт активную жизнь в медиапространстве, у неё есть личный YouTube-канал, где она берёт интервью у известных личностей.

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

