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Упущенная зона: что нужно тренировать всем мужчинам после 30 — и почему это важно

4:16
Спорт

Если вы до сих пор откладывали день ног в тренажёрке — пора передумать. Потеря мышечной массы начинается с 30 лет, и первым делом страдают именно ноги. Незаметно. Постепенно. Но если ничего не делать — потом будет сложно даже просто встать со стула.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

А ещё сильные ноги — это не только про физику. Они напрямую связаны с работой мозга, защитой от падений и даже… от депрессии. Разбираемся, почему не стоит откладывать нижнюю тренировку "на потом" и с чего начать уже сейчас.

Что такое потеря мышечной массы — и почему это важно

С возрастом наши мышцы начинают "таять". Это естественный процесс, связанный с замедлением обмена веществ, снижением уровня активности и гормональными изменениями. Он называется саркопения — и чаще всего начинается именно после 30 лет.

Виды мышечной атрофии

  • Физиологическая: возникает из-за малоподвижного образа жизни. Часто обратима при помощи регулярных тренировок.
  • Патологическая: связана с болезнями, недоеданием, старением, приёмом определённых препаратов.
  • Нейрогенная: самая тяжёлая форма, связанная с повреждением нервов и серьёзными диагнозами (например, БАС).

Почему после 30 теряются именно ноги

Мышцы ног — самые крупные и энергозатратные. И если вы перестаёте регулярно нагружать их, организм начинает "экономить" на них первым делом. Последствия:

  • Снижается сила.
  • Ухудшается баланс.
  • Становится труднее ходить.
  • И, что важно — замедляется скорость походки.

А это уже не просто бытовой дискомфорт — а прямая угроза здоровью в будущем.

Ноги и мозг: неожиданная связь

Знаете, что сильные ноги = сильный мозг?

Исследования показали: чем лучше развиты мышцы ног, тем выше объём гиппокампа — участка мозга, ответственного за память и когнитивные функции. Слабость ног напрямую коррелирует с:

  • Ухудшением памяти.
  • Повышенным риском деменции.
  • Снижением способности к социальной активности.

"Поддержание силы ног с помощью упражнений может помочь защитить от таких заболеваний, как деменция или болезнь Альцгеймера", — говорит физиотерапевт Меган Оливос.

Почему мужчины старше 30 должны тренировать ноги

  • Предотвращение падений: более 14 млн пожилых людей ежегодно сталкиваются с падениями, многие — с тяжёлыми травмами. Всё начинается с потери силы ног.
  • Сохранение самостоятельности: способность легко вставать, идти, подниматься по лестнице = независимость в зрелом возрасте.
  • Психологическая устойчивость: снижение силы связано с чувством тревоги, уязвимости и социальной изоляцией.

Ходьба = маркер здоровья

Скорость, с которой вы идёте, многое говорит о вашем физическом состоянии. Исследование показало: люди с медленной походкой в 3 раза чаще выпадают из социальной активности.

А это уже повышает риск

  • Депрессии.
  • Сердечно-сосудистых заболеваний.
  • И даже ранней смерти.

С чего начать: простые упражнения на ноги

Начинать можно с самого базового. Главное — регулярность, а не тяжесть.

Простые движения для старта

  • Подъёмы на носки и пятки (можно держаться за стол).
  • Марш на месте.
  • Приседания до стула.
  • Выпады назад.
  • Подъёмы ног лёжа.

Со временем можно добавить утяжелители или использовать гантели. Но главное — движение. Даже 10 минут в день могут изменить ваше будущее.

"Самые бодрые и независимые пожилые пациенты, которых я вижу — это те, кто просто не перестал двигаться", — делится физиотерапевт Аманда Маккенна.

Делайте выводы заранее

После 30 тренировка ног — это не прихоть и не модная тенденция. Это страховка. Это здоровье в старости. Это уверенность в завтрашнем дне — в самом буквальном смысле.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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