Обычная лестница как детектор старения: проверь, в какой ты форме на самом деле

Многие мужчины (да и женщины тоже), начиная заниматься спортом, говорят одно и то же: "Хочу просто не задыхаться, поднимаясь по лестнице". И правда — лестница может стать неожиданно жёстким экзаменом на выносливость. Но в этом-то и её сила: она показывает всё без прикрас.
Если вы думаете, что лестница — это лишь бытовая необходимость, подумайте снова. Каждый подъем — это реальная мини-тренировка, включающая работу сердечно-сосудистой системы и мышц нижней части тела.
Исследования показали: ежедневный подъем на 6-10 пролетов связан с меньшим риском преждевременной смерти.
Но и это — не потолок. Всё зависит от вашей текущей формы и целей:
Пешие подъёмы — это кардионагрузка с элементами силовой тренировки. Вот только некоторые плюсы:
Кардиологи предложили простой, но показательный тест: быстрый подъём на 3-4 этажа без остановки.
"Если вы можете это сделать — у вас хороший уровень функциональной выносливости. Если нет — пора задуматься о тренировках", — говорит кардиолог Хесус Петеиро, автор исследования Европейского общества кардиологов.
Подъем по лестнице — это нагрузка, и не всем она даётся легко. В этом случае подойдут альтернативы:
Главное — регулярность.
Чтобы тело справлялось с подъемами, укрепляйте мышцы ног:
Все эти упражнения можно делать дома или в зале. Важно, чтобы нагрузка подходила именно вам — не гнаться за цифрами, а идти к ним шаг за шагом. Или пролет за пролетом.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.