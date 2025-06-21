Живот уходит, уверенность приходит: программа, которая прокачивает мужчин после сорока

С возрастом тело меняется — и это нормально. После сорока мышечных масс постепенно удаляются, уровень замедляется, а суставы становятся менее гибкими. Но это вовсе не значит, что нужно опускать руки. Силовые тренировки не только возможны, но и в некоторой степени необходимы. Главное — знать, что именно и как делать.
Эта программа — не про изнуряющие сети и не для «прокачанных» бодибилдеров. Эта система упражнений, которая работает на результат и здоровье, а не на износ. И да, всё это под силу даже тем, кто давно не открывал абонемент в зале.
Вот 5 причин, по которым мы советуем включать силовые в вашу жизнь — независимо от опыта и уровня подготовки:
представляет собой комплекс из 11 упражнений. Делать можно и дома, и в зале. Основа — прогрессия, правильная техника и регулярность.
Держите гантель на груди, сядьте в присед до параллели с полом. Вставляйте, напрягая ноги и ягодицы. Простое, но мощное базовое движение.
Наклоняйтесь прямой спиной, удерживая гантели. Встаньте, сжимая ягоды. Отлично работает на задней цепи.
Классика — и работает. — прямая линия тела и уверенное движение вверх и вниз.
Держите спину прямой и локти назад. Чувствуйте, как работает спина — не руки.
Одна нога впереди — другая сзади. Опускайтесь до пола и поднимайтесь с помощью пятки. Не забывайте про стабилизацию.
Ладони от себя, прижми к груди. Сжимайте спину внизу и медленно возвращайтесь.
Жим вверх, лопатки собраны. Контроль на всём движении.
Работают мышцы задней поверхности бедра. Не бросайте вес, управляйте движением.
Медленно, с акцентом на верхней части спины. Отлично для осанки.
Ладони друг к другу. Поднимаем — сжимаем — опускаем с контролем.
Руки вниз — локти фиксированы. Не бросайте вес, следя за прибором.
Тренировки после 40 — не про рекорды. Они за устойчивость, здоровье и движение без боли. Лучше 3 раза в неделю по часу, чем один раз в неделю "на убой". Правильная техника, разумная нагрузка и восстановление — вот три кита прогресса.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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