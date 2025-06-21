Сможет каждый: как дойти до 30 отжиманий, если сейчас не можешь сделать ни одного

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Отжимания — это не просто школьное воспоминание с урока физкультуры. Это мощное, универсальное упражнение, которое может укрепить тело, сердце и даже дисциплину. А главное — вы можете прокачать их в любом возрасте, даже если сейчас еле-еле делаете пять.

Фото: freepik отжимания

Персональный тренер Моника Моррис делится двумя методиками, которые помогут увеличить количество отжиманий без риска и перегрузки. Всё, что вам нужно — немного времени, терпение и собственное тело.

Почему отжимания — это must-have в тренировках

Прежде чем перейти к методике, напомним, чем хороши обычные отжимания:

Укрепляют верх тела: грудь, плечи, трицепсы, спина, кор.

грудь, плечи, трицепсы, спина, кор. Прокачивают выносливость и метаболизм: сжигают ≈100 калорий за 10 минут.

сжигают ≈100 калорий за 10 минут. Улучшают осанку и работу суставов .

. Снижают риски для сердца: у мужчин, способных выполнить 40+ отжиманий, реже встречаются сердечно-сосудистые заболевания.

у мужчин, способных выполнить 40+ отжиманий, реже встречаются сердечно-сосудистые заболевания. Доступны где угодно: даже дома, в отпуске или во дворе.

Метод 1. Отжимания через день — для неспешного, но устойчивого прогресса

Шаг 1. Определите свой базовый уровень

Сделайте столько отжиманий, сколько сможете без потери техники. Зафиксируйте результат — это ваша стартовая точка.

Шаг 2. 3 подхода в день с паузами

Выполняйте 3 подхода с максимальным количеством повторов. Между ними отдыхайте столько, сколько длился первый подход (например, 60 секунд).

Шаг 3. Записывайте результаты

Фиксируйте каждое занятие. Прогресс можно будет отследить даже по маленьким шагам.

Шаг 4. Делайте отжимания 3-4 раза в неделю

Каждый раз пробуйте прибавить хотя бы одно повторение. Столкнулись с плато? Повторяйте текущий объём ещё пару тренировок, затем снова увеличивайте.

Важно: отдыхайте хотя бы день между тренировками — мышцы растут в восстановлении.

Метод 2. Отжимания каждый день — для тех, кто хочет встроить привычку

Шаг 1. Снова — базовый уровень

Сделайте один подход до усталости. Это ваш ориентир.

Шаг 2. Отдых 1-2 дня

Дайте мышцам отдохнуть, прежде чем начать ежедневную практику.

Шаг 3. Лёгкие ежедневные отжимания

В течение недели выполняйте только 70-80% от максимума, чтобы не перегружаться. Главное — привычка.

Шаг 4. Каждую неделю +1-2 повтора

Увеличивайте число постепенно. Не спешите: цель — не сгореть, а встроить в рутину.

Важно: при малейшем дискомфорте уменьшайте нагрузку. Лучше недотренироваться, чем сорваться на боль.

Как выбрать подходящий метод Выбор зависит от вашего уровня подготовки и целей. Если вы только начинаете, боитесь перегрузки или хотите медленно, но уверенно нарастить силу — выбирайте метод с тренировками через день. Он позволяет мышцам восстанавливаться и дает стабильный рост. А если ваша цель — встроить привычку в повседневную жизнь и вы готовы к регулярности без изнуряющей нагрузки, тогда ежедневный формат подойдет лучше всего. Главное — слушать своё тело и не торопиться: устойчивый прогресс всегда важнее резких скачков.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

