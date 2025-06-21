Это простое упражнение из пилатеса подожжёт ваш пресс — если делать его правильно

С первого взгляда "сотня" (the hundred) кажется скучной разминкой: лежите себе, поднимайте руки и дышите. Но это упражнение — настоящая проверка для кора и системы дыхания. Оно одновременно разогревает тело, укрепляет пресс и учит контролировать каждое движение.
"The hundred is the quintessential Pilates warm-up, да, вы просто сто раз поднимаете руки, но энергия, которую вы запускаете в теле, помогает пройти всю тренировку”, - говорит инструктор Кэрри Кэмпбелл.
Взгляд направлен на центр тела, а не в потолок — это защитит шею. Руки — как лазеры из плеч. Живот — в форме "совка", втянут и напряжён.
Если тяжело:
Если хотите усложнить:
"Если вы не почувствовали пресс после "сотни', вы делали что-то не так”, — подчёркивает Кэмпбелл.
"Сотня" — это не просто элемент классического Пилатеса, а настоящая основа осознанной тренировки. Она учит слушать тело, концентрироваться и работать глубинными мышцами, а не по инерции. Даже в простых движениях скрыта сила, если вы делаете их с пониманием и вниманием к технике. Пусть каждый повтор будет не просто счётом, а шагом к сильному и устойчивому телу.
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