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Это простое упражнение из пилатеса подожжёт ваш пресс — если делать его правильно

2:26
Спорт

С первого взгляда "сотня" (the hundred) кажется скучной разминкой: лежите себе, поднимайте руки и дышите. Но это упражнение — настоящая проверка для кора и системы дыхания. Оно одновременно разогревает тело, укрепляет пресс и учит контролировать каждое движение.

Пилатеса
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пилатеса

"The hundred is the quintessential Pilates warm-up, да, вы просто сто раз поднимаете руки, но энергия, которую вы запускаете в теле, помогает пройти всю тренировку”, - говорит инструктор Кэрри Кэмпбелл.

Суть "сотни": как выполнять правильно

  1. Лягте на спину, согните ноги, стопы на полу.
  2. Поднимите ноги в положение "стол" — угол 90°.
  3. Подтяните пресс и поднимите голову, шею и плечи.
  4. Вытяните руки вдоль тела и начните пульсировать вверх-вниз — по 5 движений на вдох, 5 на выдох.
  5. Повторите 10 раз — всего 100 пульсаций.

Взгляд направлен на центр тела, а не в потолок — это защитит шею. Руки — как лазеры из плеч. Живот — в форме "совка", втянут и напряжён.

Варианты для начинающих и продвинутых

Если тяжело:

  • Оставьте ноги согнутыми и на полу.
  • Можно опустить голову, если напрягается шея.
  • Подходит и для беременных — без подъёма корпуса.

Если хотите усложнить:

  • Опустите прямые ноги почти к полу.
  • Добавьте ритмичные движения пятками.
  • Чередуйте сгибание ног, как в "single-leg stretch".
  • Меняйте положение ладоней или используйте утяжелители.

Распространённые ошибки

  • Дышать "рывками", а не плавно.
  • Задерживать дыхание.
  • Слишком высоко или низко поднимать корпус.
  • Поднимать голову вместо груди.
  • Медленно пульсировать руками.
  • Двигать головой при каждом пульсе.

"Если вы не почувствовали пресс после "сотни', вы делали что-то не так”, — подчёркивает Кэмпбелл.

"Сотня" — это не просто элемент классического Пилатеса, а настоящая основа осознанной тренировки. Она учит слушать тело, концентрироваться и работать глубинными мышцами, а не по инерции. Даже в простых движениях скрыта сила, если вы делаете их с пониманием и вниманием к технике. Пусть каждый повтор будет не просто счётом, а шагом к сильному и устойчивому телу.

Уточнения

Дыха́ние (лат. respiratio) — основная форма катаболизма у животных, растений и многих микроорганизмов.

Аутоге́нная трениро́вка или аутотренинг (от др.-греч. αὐτός — "сам", γένος — "происхождение") — психологическая методика, направленная на восстановление динамического равновесия гомеостатических механизмов человеческого организма, нарушенных в результате стресса.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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