Вы всё ещё выбираете между бегом и качалкой? Попробуйте этот сплит

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Можно ли одновременно развивать силу и выносливость? Строить мускулы и не терять лёгкость? Не просто можно — а нужно, говорит физиотерапевт и персональный тренер Тори Лин.

Фото: Designed be Freepik by sergeycauselove, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка мужчины

Гибридные тренировки, сочетающие кардио и силовую работу, становятся новым стандартом в фитнесе: они не только помогают прогрессировать во всех направлениях, но и снижают риск травм, делают тело функциональным, а тренировки — интересными.

Гибридный сплит: сила в одни дни, выносливость — в другие

Программа, которую предлагает Тори Лин, строится вокруг чередования: в одни дни вы работаете с весами, в другие — бегаете. Это позволяет не просто восстанавливаться, но и выкладываться на полную без чувства, что "всё болит" или "не тяну".

В понедельник в фокусе — нижняя часть тела. Тяжёлые подходы, акцент на ягодицы, бёдра и икры. Вторник — лёгкий бег, когда можно болтать на ходу, и добивка кора: упражнения, которые защищают вашу поясницу и стабилизируют корпус во время любых активностей. Среда — снова силовой день, на этот раз про плечи, спину, руки. Можно тренироваться в суперсетах или в духе кроссфита, главное — не бояться тяжестей. В четверг — темповый бег. Это уже серьёзная кардионагрузка, когда дыхание сбивается, но вы всё ещё держите ритм. Такой формат развивает сердечно-сосудистую систему и улучшает переносимость усилий, пишет womenshealthmag.com.

Пятница — выдох, суббота — выносливость, воскресенье — пауза

Пятничный день — активное восстановление. Никакого напряжения: лёгкая йога, растяжка, упражнения на гибкость. Вы перезагружаете тело, чтобы в субботу выдать длинную пробежку — до полутора часов в ровном, стабильном темпе. Это не про скорость, а про фундаментальную выносливость. А в воскресенье — полный отдых. Никаких компромиссов. Только восстановление, сон и нормальная еда.

Гибкость по желанию, стабильность — по умолчанию

Самое приятное в этом плане — он не жёсткий. Его можно подстроить под себя: поменять дни местами, заменить бег на велосипед, сделать короче пробежку или наоборот растянуть силовую. Но базовый принцип остаётся: кардио и силовая не мешают друг другу, если дать им пространство и время.

Этот подход делает вас не просто подтянутыми, а сильными, выносливыми и защищёнными от травм. А ещё - вдохновлёнными: потому что тренировки больше не обязаловка, а осознанный выбор.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

