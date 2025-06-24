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Легко преобразите фигуру: 5 лучших упражнений, чтобы подчеркнуть талию в домашних условиях

1:57
Спорт

Ученые Гарвардского университета считают, что определенные движения, направленные на кор, особенно эффективны для активации и укрепления мышц живота, а также для уменьшения талии.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Чтобы добиться четкой талии, недостаточно сосредоточиться исключительно на целевых основных упражнениях.

Важно дополнять тренировку сердечно-сосудистой активностью, которая помогает снизить общий уровень жира в организме, и придерживаться сбалансированной диеты.

Пять упражнений, предлагаемых Гарвардом, включают:

Планка для живота

Это упражнение активирует глубокие мышцы кора (поперечные мышцы живота, косые мышцы живота, прямые мышцы живота, поясницу и ягодицы). Его эффективность заключается в изометрическом сокращении, которое поддерживает напряжение мышц, не вызывая движения. Помимо укрепления кора, оно помогает уменьшить жир на животе и улучшить осанку.

Скручивания

Традиционное упражнение, которое в первую очередь задействует прямую мышцу живота, ключ к тонизированию и формированию передней части живота.

Обратный кранч

Это движение нацелено на нижнюю часть прямой мышцы живота, расположенную в лобковой области. Идеально подходит для укрепления нижней части живота без напряжения шеи или спины.

Как это делать: Лягте, подняв ноги под углом 90 градусов. Поднимите бедра, напрягая живот, удерживайте в течение 1-2 секунд и опускайтесь вниз контролируемым образом. Выполните 12-16 повторений.

Велосипедное скручивание

Велосипед для живота — одно из самых эффективных упражнений для проработки поперечной мышцы живота, улучшения нейромышечной координации и стабильности корпуса без нагрузки на спину. Особенно рекомендуется новичкам или людям с болями в пояснице.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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