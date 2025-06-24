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Эффективнее планки: эти 3 упражнения помогут быстро сжечь жир на животе

1:03
Спорт

Хотя брюшная планка является одной из самых популярных поз для укрепления корпуса, несколько исследований показывают, что это может быть не лучшим вариантом для сжигания жира. Если это ваша цель, сосредоточьтесь на этих упражнениях.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Планка для пресса — одно из лучших упражнений для укрепления корпуса и тонуса живота, а также для обеспечения устойчивости и улучшения осанки, но ее влияние на сжигание калорий ограничено.

Итак, если ваша цель — уменьшить жир на животе, сосредоточьтесь на программах, которые помогут вам напрямую сбросить жир.

Вот руководство по лучшим упражнениям для сжигания жира:

  1. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT)
  2. Силовые тренировки
  3. Умеренные, но постоянные кардионагрузки

По данным Международного института спортивных наук, рекомендуется выполнять кардиоупражнения после силовых тренировок, так как они "помогают сжигать больше жира в течение первых 15 минут аэробной тренировки".

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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