15-минутный трюк для похудения: эта тренировка меняет вредные домашние привычки

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Патри Джордан предлагает кардио-вариант, который подстраивается под ваш темп. Ниже расскажем вам все подробности.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Домашняя тренировка

Тренер предлагает кардио-программу для начинающих, которую можно выполнить всего за 15 минут. Последовательность состоит из серии 30-секундных упражнений:

Два колена вверх и два боковых касания, сопровождаемые руками, чтобы активировать все тело.

Касание пятки и боковое скольжение, чередуя стороны и добавляя движение рук.

Скольжение с поворотом: вращайте талию и двигайте ягодицами из стороны в сторону. Шагните вперед, разведите и сведите их сзади, поддерживая устойчивый ритм. Коснитесь пола руками, а затем разведите ноги вверх. Коснитесь одной ногой вперед и отведите ее назад, затем поменяйте ноги. Коснитесь вперед и поднимите колено к груди, чередуя ноги. Отведите пятку одной ноги, сохраняя ту же сторону. Повторите перекат с пятки на пятку другой ногой.

Боковой шаг нижней частью тела: согните одну ногу и выпрямите другую, задействуя внутреннюю часть бедра. Откройтесь и опуститесь в присед, слегка раздвинув колени. Коснитесь в сторону, вперед и назад обеими ногами.

Боковое скольжение с круговыми движениями рук: делайте большие, плавные шаги. Скользите в сторону, поднимая руки и опуская их, как будто что-то поднимаете. Откройтесь, сомкните и коснитесь сначала одной ногой, затем другой, опуская тело без остановки. Поднимите пятку с коротким бегом на месте, сжимая ягодицы при подъеме.

После завершения этой последовательности, слегка побегайте трусцой в течение нескольких секунд, чтобы восстановиться. Наконец, повторите всю процедуру еще раз, чтобы завершить тренировку.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

