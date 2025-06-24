15-минутный трюк для похудения: эта тренировка меняет вредные домашние привычки

Патри Джордан предлагает кардио-вариант, который подстраивается под ваш темп. Ниже расскажем вам все подробности.
Тренер предлагает кардио-программу для начинающих, которую можно выполнить всего за 15 минут. Последовательность состоит из серии 30-секундных упражнений:
Два колена вверх и два боковых касания, сопровождаемые руками, чтобы активировать все тело.
Касание пятки и боковое скольжение, чередуя стороны и добавляя движение рук.
Скольжение с поворотом: вращайте талию и двигайте ягодицами из стороны в сторону. Шагните вперед, разведите и сведите их сзади, поддерживая устойчивый ритм. Коснитесь пола руками, а затем разведите ноги вверх. Коснитесь одной ногой вперед и отведите ее назад, затем поменяйте ноги. Коснитесь вперед и поднимите колено к груди, чередуя ноги. Отведите пятку одной ноги, сохраняя ту же сторону. Повторите перекат с пятки на пятку другой ногой.
Боковой шаг нижней частью тела: согните одну ногу и выпрямите другую, задействуя внутреннюю часть бедра. Откройтесь и опуститесь в присед, слегка раздвинув колени. Коснитесь в сторону, вперед и назад обеими ногами.
Боковое скольжение с круговыми движениями рук: делайте большие, плавные шаги. Скользите в сторону, поднимая руки и опуская их, как будто что-то поднимаете. Откройтесь, сомкните и коснитесь сначала одной ногой, затем другой, опуская тело без остановки. Поднимите пятку с коротким бегом на месте, сжимая ягодицы при подъеме.
После завершения этой последовательности, слегка побегайте трусцой в течение нескольких секунд, чтобы восстановиться. Наконец, повторите всю процедуру еще раз, чтобы завершить тренировку.
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